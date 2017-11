Conchita singt in der Berliner Philharmonie am Dienstagabend auch ein neues Lied vom zweiten Album, an dem sie gerade arbeitet. Es wird endlich ganz ihres sein. Denn sie ist intensiv am Entstehungsprozess beteiligt, komponiert und schreibt mit. Das erste Album dagegen bestand fast ausschließlich aus Coversongs.

Aber nicht nur Conchita singt an diesem Abend, auch das Publikum gibt ein Ständchen zum Besten, als die Sängerin erzählt, dass sie am Montagabend in Berlin ihren 29. Geburtstag gefeiert hat. Apropos Ständchen – standing ovations gibt es oft an diesem Abend.

Das Publikum, eine kunterbunte Mischung aus LGBT-Community bis hin zu Seniorengruppen, verehrt seinen Star sehr und der ist in Plauderlaune. Conchita erzählt, dass sie es liebt, in Berlin aufzutreten und sie in ihrem Leben drei prominente Männer geküsst hat: "Jean-Paul Gaultier, Elton John und Ricky Martin. Davon war Ricky Martin mein Favorit, um ehrlich zu sein", sagt sie.