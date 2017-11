Die Journalistin Irène Bluche vom rbb-Kulturradio hat den Journalistenpreis "Der lange Atem" gewonnen. Sie wurde am Dienstagabend in der Akademie der Künste für ihre Langzeit-Reportage über eine Teenagermutter aus Berlin-Hellersdorf mit dem ersten Preis ausgezeichnet.



Bluche hatte die junge Mutter Mandy acht Jahre begleitet. Diese war mit 13 Jahren schwanger geworden und hatte mit 14 einen Sohn bekommen. Als sie 15 war, zog sie von zu Hause aus.



"Zum einen ist es ja wirklich das Klischee von der Teenagermutter Mandy aus Hellersdorf. Da müssen Leute manchmal schmunzeln - das wollte ich aber auf keinen Fall so stehen lassen", erklärte Bluche am Dienstagabend die Motivation für ihre Reportage. "Es gibt in dieser Geschichte viel mehr als Klischees. Mit dieser Geschichte kann man zeigen: In Berlin und Brandenburg leben Menschen in großer Armut und sehr schwierigen Verhältnissen, aber in Würde und mit einer großen Liebe zu ihrer Familie. Und die versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen." Sie könne sich auch vorstellen, Mutter und Sohn weiterzubegleiten, kündigte Bluche an.