Kritischer Begleiter Jüterbog Dienstag, 21.11.2017 | 15:33 Uhr

Sicher sind afrikanische Drogendealer das letzte Glied der Drogenmafia, allein das kann aber in keinster Weise eine Entschuldigung für kriminelles Handeln sein. Was soll die Ausstellung bewirken? Verständnis für afrikanische Flüchtlinge, die gezwungen sind, Drogen zu verticken? Kommt hier wieder der seit 2015 bei einem bestimmten Personenkreis vorherrschende Irrglaube zum Vorschein, dass Flüchtlinge durchweg gute Menschen sind? Der Kabarettist Serdar Somuncu nannte das einmal "positiven Rassismus"! Warum werden vom "Künstler" nicht die Herkunft und die Fluchtumstände von in Flüchtlingsunterkuenften missbrauchten Frauen thematisiert?