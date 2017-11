Die Bezirksstadträtin für Kultur in Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Bündnis 90/Grüne), hat die umstrittene Ausstellung über Drogendealer in Berlin verteidigt. Es sei nicht Aufgabe einer Kunstausstellung, per se allen zu gefallen, sagte Herrmann am Mittwoch dem rbb. Kunst dürfe auch provozieren und irritieren, so die Politikerin im Interview mit der Hörfunkwelle RadioBerlin 88,8. Die Debatte über die Ausstellung zeige allein schon, dass die behandelten Themen auch über die Bezirksgrenze hinaus sehr aktuell sind.