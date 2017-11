Opa Blixa erzählt von früher

Stahlschlagzeug, Waschmaschinen, Winkelschleifer - nichts was die "Einstürzenden Neubauten" in 37 Jahren Bandgeschichte nicht als Instrumente benutzt hätten. Am Dienstag führten sie ihr Arsenal in der Columbiahalle vor. Susanne Bruha war dabei.

Wenn man einer Band beim würdevoll Altern zugucken will, ist man bei den Neubauten an der richtigen Adresse. Sänger Blixa Bargeld - wie immer im dreiteiligen schwarzen Glitzer-Anzug und Bassist Alexander Hacke treten in der Columbiahalle barfuß auf, N.U. Unruh, der Percussionist hält vor sich eine hellblaue Plastiktonne - beides hat Stil. Zurückgenommen und mechanisch in allen Bewegungen starten sie mit dem ersten Lied vom 96er Album "Ende Neu". The Garden.