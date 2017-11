Er habe sich viele Gedanken gemacht, was man "aus einer Position wie der des Chefdirigenten des Konzerthauses machen könnte", sagte Eschenbach im rbb. Wenn er an Berlin denke, so Eschenbach, empfinde er diesen besonderen Zusammenhalt von Kunst, Ort und Geschichte. "Es ist eine Stadt, die sich weiterentwickelt, die voller Kreativität steckt und die symbiotisch alle Dinge verbindet", so Eschenbach weiter.

Der 1940 in Breslau geborene Eschenbach war unter anderem Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich, des NDR Sinfonieorchesters, des Orchestre de Paris und des Philadelphia Orchestra. Eschenberg war Schüler von Herbert von Karajan und George Szell. Nach Zürich, Chicago, Paris oder Washington lockt ihn nun Berlin. "Das Konzerthausorchester ist ein junges Orchester und damit ein Zukunftsorchester. Es hat einen wichtigen Stellenwert in der Stadt Berlin. Es hat ein eigenes Haus, was sehr sehr wichtig ist, um den eigenen Klang zu formen", so Eschenbach. "Und es verbindet sich mit Berlin - einer Stadt, die offen ist, die schrankenlos ist und die Innovation will.