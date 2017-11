Es ist eine Allianz der wichtigsten deutschen Filmemacher: 79 Regisseurinnen und Regisseure verlangen eine Neuausrichtung der Berlinale. In einer gemeinsamen Erklärung, die "Spiegel Online" vorliegt, heißt es, das Festival müsse programmatisch erneuert werden.

Insgesamt 79 deutsche Filmemacher verlangen eine Neuausrichtung der Berlinale. Es gelte, "das Festival programmatisch zu erneuern und zu entschlacken", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Regisseurinnen und Regisseure, die "Spiegel Online" am Freitag veröffentlichte .

Anlass für die Erklärung ist die Suche nach einem Nachfolger für den Chef der Internationalen Filmfestspiele, Dieter Kosslick. Seit 2001 leitet Kosslick die Berlinale - sein Vertrag läuft 2019 aus. Für die Wahl der nächsten Festivalleitung ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) verantwortlich. Die Filmemacher schlagen dagegen vor, eine internationale, zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzte Findungskommission einzusetzen, die auch über die grundlegende Ausrichtung des Festivals nachdenken soll.

"Ziel muss es sein, eine herausragende kuratorische Persönlichkeit zu finden, die für das Kino brennt, weltweit bestens vernetzt und in der Lage ist, das Festival auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig in die Zukunft zu führen", heißt es in der veröffentlichten Erklärung. "Wir wünschen uns ein transparentes Verfahren und einen Neuanfang."