"Wilde Rosen" als bester Film ausgezeichnet - Polnisches Kino dominiert Preisverleihung in Cottbus

11.11.17 | 22:00 Uhr

Zwölf Filme aus ganz Osteuropa liefen im Wettbewerb des Filmfestivals Cottbus, doch die vier Hauptpreise gingen am Samstagabend allesamt an zwei polnische. Beide haben ihre Stärken – dennoch gibt die Preisverleihung ein verzerrtes Bild des Wettbewerbs ab. Von Fabian Wallmeier

Auf einmal ist Jas weg. Als Ewa zurückkehrt an den Platz, wo sie ihn zwischen den Rosen abgelegt hat und wo er gerade noch friedlich schlief, ist ihr kleiner Sohn nicht mehr zu sehen. Warum Ewa kurz um die Ecke gegangen ist? Der Grund dafür ist für Ewa schambehaftet und zugleich der Dreh- und Angelpunkt des Films "Wilde Rosen" ("Dzikie róże"): Sie hat eine Affäre mit einem 16-Jährigen. Anna Jadowska zeigt in ihrem Drama eine junge Mutter, die nach einem längeren, geheimnisvollen Krankenhausaufenthalt zurückkehrt zu ihrer Mutter und ihren Kindern: Ewa kommt in das Dorf irgendwo in der polnischen Provinz, wo sie offenbar schon immer gelebt hat. Man begegnet ihr dort nicht nur freundlich – und sie macht keine Anstalten, sich anzubiedern.

Beim Filmfestival Cottbus hat das Drama am Samstagabend groß abgeräumt: Anna Jadowska erhielt die Lubina für den besten Film, Marta Nieradkiewicz wurde für die Rolle der Ewa als beste Darstellerin ausgezeichnet. Auch die Filmkritiker-Jury FIPRESCI und die ökumenische Jury prämierten "Wilde Rosen" als besten Film. Die Auszeichnung für Nieradkiewicz ist erfreulich. Sie stattet die junge Mutter mit allerlei Widerhaken aus. Es ist nicht leicht, die widersprüchliche Ewa zu mögen, aber unbedingt bewundernswert, wie genau Nieradkiewicz diese komplexe Figur mit Leben füllt. Die Auszeichnung für den besten Film liegt dagegen etwas weniger auf der Hand. "Wilde Rosen" ist zwar eine kühle, konzentrierte Figurenstudie und fängt hübsch die idyllische Natur ein. Aber in der Art, wie der Film scheibchenhaft seine Geheimnisse preisgibt, ist er leider arg vorhersehbar und schablonenhaft.

Filmstill "I'M A KILLER" von Maciej Pieprzyca

Polizeifilm ist zweiter großer Sieger

Für das polnische Kino gab es noch mehr Grund zum Jubeln – nicht nur die Lubinas für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin wurden über die Oder gereicht, sondern auch die für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller: "I'm a Killer" ("Jestem mordercą") von Maciej Pieprzyca ist ein Kriminalfilm nach realem Vorbild. Mirosław Haniszewski spielt darin den Kommissar Janusz Jasiński, der in den frühen 1970er Jahren die Ermittlungen im Fall des "Vampir-Killer" genannten Frauenmörders übernimmt. "Sozialismus ist wie rotes Blut" schreibt der Killer in seinen Briefen – und nun hat er auch noch die Nichte des ersten Parteisekretärs von Katowice ermordet. Regisseur Pieprycza versteht es, eine Atmosphäre fühlbar zu machen. Er lässt seinen Kommissar begleitet vom peitschenden Jazz-Schlagzeug durch die Gänge hetzen. Grau-braun und zigarettenrauchgeschwängert ist die Welt, in der Janusz ermittelt - und schließlich einen Erfolg verbucht. So zumindest scheint es zunächst. Denn es mehren sich Zweifel, ob der Mann, den Janusz gefasst hat, auch tatsächlich der Killer ist. Doch ein System, in dem einmal erzielte und offiziell gefeierte Erfolge nicht einfach so zurückgenommen werden können, macht die Suche nach der Wahrheit schwer. Janusz ist zu schwach und erfolgsverliebt, um tatsächlich etwas zu unternehmen. Hauptdarsteller Haniszewski leuchtet genüsslich die vielen Facetten dieser Figur aus: vom liebevollen Familienvater über den verbissenen Ermittler bis hin zum an der eigenen Mutlosigkeit zugrunde gehenden Schwächling.

Filmstill "Black Level" von Valentyn Vasyanovych

Auch andere Filme wären preiswürdig gewesen

Dass polnische Filme in Cottbus dermaßen abräumen, ist eine große Überraschung – und gibt ein verzerrtes Bild des diesjährigen Wettbewerbs ab. Keineswegs überstrahlt das polnische Kino die anderen Filme so sehr, wie es die Preisverleihung nahelegt. Es gab durchaus Filme aus anderen Ländern, die preiswürdig gewesen wären, den polnischen Siegerfilmen sogar in mancherlei Hinsicht klar überlegen sind. "Breaking News" von Iulia Rugină aus Rumänien etwa ist ein gegen den Strich gebürstetes Reporterdrama über einen Fernsehjournalisten, der in die Lebensgeschichte seines bei einem gemeinsamen Einsatz ums Leben gekommenen Kameramannes eintaucht. Rasant elliptisch geschnittene Szenen wechseln sich ab mit langen, nahegehenden Dialogen. Auch das bitterkalte albanisch-griechische Familien- und Sozialdrama "Tagesanbruch" ("Data zë fill") von Gentian Koçi wäre preiswürdig gewesen, allein schon wegen seiner phänomenalen letzten Szene, die hier nur angedeutet sein soll: Sie mündet mit einer die Kehle zuschnürenden simplen Kamerafahrt, die auf den bebenden Schultern der stoischen Hauptdarstellerin Ornela Kapetani endet. Auch der ambitionierteste Film im diesjährigen Wettbewerb ist zu Unrecht leer ausgegangen: "Black Level" ("Riven chornogo") von Valentyn Vasyanovich kommt ganz ohne hörbare Dialoge aus. Der ukrainische Film über einen Fotografen und seinen Umgang mit dem Verlust auf verschiedenen Ebenen nimmt sich viel Zeit. In langen, oft ganz ohne Kamerabewegungen auskommenden Einstellungen lenkt er die Aufmerksamkeit nicht nur auf das wortlose Agieren seines Protagonisten, sondern auch auf Geräusche, die sonst oft nur Beiwerk sind: Man hört ganz genau hin beim Schaben eines Eiskratzers, beim enervierenden Störgeräusch, mit dem der Computer das Löschen eines Fotos begleitet – und immer wieder beim Klackern des Kameraauslösers.

Publikumspreis an "Barfuß"

Die Zuschauer dagegen begeisterte in diesem Jahr am meisten ein Film, der nicht im Wettbewerb lief: Der mit dem Publikumspreis ausgezeichnete tschechische Film "Barfuß" ("Po Strništi Bos") von Jan Svěrák lief in der Sektion "Nationale Hits", die dem deutschen Publikum hierzulande oft gänzlich unbekannte Blockbuster aus Osteuropa vorstellt. Svěráks Film über die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs aus der Warte eines Zehnjährigen ist lustvoll kindliches Wohlfühlkino der besseren Sorte. Wie im Siegerfilm "Wilde Rosen" kehrt auch hier eine Familie zurück ins Dorf ihrer Eltern. Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Dennoch gehören beide Filme zusammen – als zwei Pole. Sie zeigen, was auf der Hand liegt, aber nirgendwo jedes Jahr aufs Neue so schön erlebbar ist wie in Cottbus: wie unterschiedlich in Osteuropa Geschichten erzählt werden – und wie viel es dort für deutsche Kinogänger aller Interessenslagen zu entdecken gibt.

Offenlegung: Der Preis für die beste Regie wurde auch in diesem Jahr vom rbb gestiftet. Die Entscheidung über die Vergabe lag allein bei der Festival-Jury.

Sendung: rbb Aktuell, 11.11.2017, 21.50 Uhr