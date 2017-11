Die Regierung hat auf den Entscheiderpositionen die Leute ausgewechselt. Die Entfernung der erst vor Kurzem eingesetzten Leiterin des Polnischen Filminstituts, Magdalena Sroka, lässt nun befürchten, dass es nach dem Fernsehen auch bei der Filmförderung politisch intendierte Umbesetzungen gibt. Izabela Kiszka-Hoflik wurde nun damit beauftragt, die Leitung dieser Institution, die nahezu alle polnischen Spielfilm- und zahlreiche Kurz- und Dokumentarfilmproduktionen sowie Filmveranstaltungen im In- und Ausland unterstützt, übergangsweise zu übernehmen. Sie ist schon seit Längerem im Polnischen Filminstitut tätig - und als politisch rechts stehend ist sie mir nicht aufgefallen. Dennoch beobachte ich mit Sorge, dass für den bis dato tollen, relevanten und von den heimischen Kinokassen bis zu internationalen Festivals erfolgreichen polnischen Film andere Zeiten hereinbrechen könnten und das polnische Kino damit in die Unbedeutsamkeit geraten könnte.

rbb|24: Herr Buder, beim Filmfest in Cottbus laufen ab Dienstag traditionell auch viele Filme aus unserem Nachbarland Polen. Dort hat es, ähnlich wie zuvor in Ungarn, einen deutlichen Rechtsruck gegeben. Inwieweit hat das in Ihrer Beobachtung das Filmemachen dort verändert?

Was macht denn den zeitgenössischen polnischen Film für Sie aus?

Ich beobachte gerade in Polen eine unglaublich clevere Verbindung zwischen Autorenfilm und kommerziellem Kino. Wir haben dieses Jahr 26 polnische Filme im Programm - und die haben sehr originelle Blickwinkel. Sie zeigen alle, dass die Zivilgesellschaft in Polen sehr kraftvoll ist. Es wird in einigen Filmen mehr oder weniger direkt gegen den Populismus und gegen rechtsgerichteten Populismus die Stimme erhoben, in anderen zumindest indirekt. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass der Rechtsruck die Kreativität der Filmemacher noch mehr beflügelt hätte, zumal viele Filme, die wir zeigen, noch vor dem politischen Wechsel in die Finanzierung gekommen sind. Aber insgesamt zeigt der polnische Film im Moment – noch, muss man vielleicht sagen - wie stark Filmemacher am zivilgesellschaftlichen Diskurs teilnehmen.

Sie zeigen dieses Jahr auch einen besonderen internationalen Hochkaräter aus Russland: "Loveless" von Andrey Zvyagintsev. Der lief im Wettbewerb von Cannes und wurde unter anderem in London ausgezeichnet. Warum läuft er nun in Cottbus nicht im Wettbewerb, sondern in der Sektion "Russischer Tag"?

Leider lief er auch in München bei unseren Konkurrenten (lacht). Im Wettbewerb bestehen wir darauf, nur deutsche Premieren zu zeigen. Das gilt auch für einen anderen russischen Hochkaräter im Programm: "Arrythmia" von Boris Khlebnikov. Der lief schon in Hamburg und hat da auch einen Preis gewonnen.