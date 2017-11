Duc lebt eigentlich in Prag. Zusammen mit seinem Bruder ist er vom Vater hierher geschickt worden, damit er den Kontakt zur Familie in Vietnam nicht verliert. Er versteht kaum ein Wort Vietnamesisch, ist ein Leben mit iPad und stundenlanger Freizeit mit Breakdance und Rumhängen gewöhnt – und nun soll er auf einmal das vietnamesische Dorfleben nicht nur verstehen, sondern aktiv mitgestalten. Duc begegnet der Heimat seiner Eltern mit maximaler europäischer Arroganz. Er ist, so der Titel des Kurzfilms von Dužan Duong, ein "Mat Goc": einer, der der vietnamesischen Kultur nicht mehr folgt.

Nun steht er da, auf einem Feld irgendwo in der vietnamesischen Provinz. Ein Kegelhut aus Stroh schützt ihn vor dem Regen, doch er arbeitet nur widerwillig. Jeder Muskel in seinem Gesicht sagt: Was zur Hölle soll ich hier?

Regisseur Dužan Duong taucht noch in einem weiteren Film der Reihe auf. In der launigen Doku "V.I.P. – Vietnamese Important People" ist er einer der drei Protagonisten. Als junger vietnamesischstämmiger Tscheche muss er zwischen zwei Polen seinen eigenen Weg finden. Auf der einen Seite stehen die Erwartungen der Eltern, die bestimmt sind von ihrer, mit den Jahren immer stärker verzerrten, Erinnerung an die alte Heimat. Auf der anderen Seite stehen die von der Lebenswirklichkeit als moderner Europäer bestimmten eigenen Wünsche.

Der "Focus" des Filmfestivals Cottbus befasst sich seit vergangenem Jahr mit Ländern, die vom Sozialismus geprägt sind – so zumindest der ursprüngliche Plan. Spielte 2016 noch der Großteil der Filme dieser Sektion auf Kuba, ist das zweite Land, dem sich die Reihe widmet, mehrheitlich eher Fluchtpunkt, Sehnsuchtsort oder schlicht Hintergrund als Spielort: Die Filme des diesjährigen "Focus" zeigen vor allem Menschen aus vietnamesischen Einwandererfamilien in Osteuropa, konkret in Deutschland, Polen und Tschechien. Vor allem, aber nicht nur, sind es die Vietnamesen, die in die sozialistischen Bruderstaaten Europas kamen, und ihre Nachfahren.

Mal lustvoll karikierend, mal düster dramatisiert, mal nüchtern beschreibend: Der Zugang zum Thema ist in den Filmen der Sektion sehr unterschiedlich – und doch eint die meisten Filme ein hohes Maß an Reflexion. Ein Film allerdings fällt in dieser Hinsicht aus dem Rahmen: "Der kleine Finger", einer der drei polnischen Beiträge, ist der problematischste Film der Sektion. Er zeigt eine Gruppe junger Kleinkrimineller, die in einem Restaurant herumpöbeln – doch der Besitzer entpuppt sich als vietnamesischer General und lässt eine Gruppe von Kampfsportlern auf die Angreifer los. Der Kurzspielfilm ersetzt dabei das rassistische Klischee des höflichen, scheu-unterwürfigen Vietnamesen mit dem nicht weniger rassistischen Klischee der Kung-Fu-Kampfmaschine - begleitet von stereotypem, den Orient heraufbeschwörendem Kling-Kling.

Nur drei der 15 Filme konzentrieren sich auf Vietnam. Sie wirken im Gesamtbild der Sektion ein bisschen fehl am Platze, weil sie kaum mit den anderen Filmen und ihrem Themenkreis der Migration korrespondieren. "Farewell Halong" immerhin zeigt, wenn man so will, eine innervietnamesische Migrationsgeschichte. Der von zu vielen Protagonisten bevölkerte Dokumentarfilm begleitet vier Familien, die in einem schwimmenden Dorf in der Halong-Bucht wohnen, per Verwaltungsdekret nun aufs Festland umgesiedelt werden – und sich dort nur schwer zurechtfinden.

Doan Hong Le porträtiert in der Doku "Das Leben meines Vaters" ihren Vater, einen ehemaligen Kriegsreporter und bis heute überzeugten Kommunisten, der auf sein Leben zurückblickt. Sie kommt ihm dabei nahe, gibt intime Einblicke, ohne sich seine Positionen zu eigen zu machen.

In "Dschungelzeit" von Jörg Foth und Tran Vu schließlich, einer deutsch-vietnamesischen Co-Produktion von 1988, schließen sich desertierte deutsche Fremdenlegionäre in den späten 1940er Jahren im Indochinakrieg der Vietnimh im Befreiungskampf gegen Frankreich an. Die vietnamesische Perspektive bleibt hier, trotz des vietnamesischen Co-Regisseurs, eine Marginalie: Deutsche Figuren bestimmen den Film, der deutsche Blick auf die Fremde – und am Ende kehrt der Held zurück in die neusozialistische alte Heimat, die DDR.