Die Fleet Foxes machen nicht einfach nur melodischen Folkpop. Am Montagabend stellte die Band das überzeugend in Berlin unter Beweis: Neben 1960er-Jahre-Surf gab es Country - und den typischen Harmoniegesang. Von Susanne Bruha

Fleet Foxes - das sind zu Deutsch die "flotten Füchse". Kein so passender Name für eine junge deutsche Band. Aber die Fleet Foxes stammen ja auch aus den USA. Es gibt sie seit zwölf Jahren und genauso lange spielen sie von der Kritik gefeierten Folkpop. Am Montagabend waren sie in der Columbiahalle.

Die Musik von Fleet Foxes melodischen Folkpop zu nennen, greift zu kurz. Bei diesem fast zweistündigen Konzert zeigt die Band aus Seattle ausufernd, was sie unter der Selbstbeschreibung "baroque harmonic pop jams" versteht.