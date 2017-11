2006 wurden der Lennon-Witwe Yoko Ono in New York persönliche Gegenstände aus dem Nachlass ihres Mannes gestohlen, darunter einige Tagebücher. Irgendwie müssen sie nach Berlin gelangt sein: Dort wurden sie jetzt sichergestellt, ein Mann wurde verhaftet.

Gestohlene Tagebücher von John Lennon sind in Berlin sichergestellt worden. Wegen des Verdachts der Hehlerei und des Betruges sei ein 58-jähriger Mann am Montag verhaftet worden, teilte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, über Twitter mit. Es gebe einen weiteren Beschuldigten, der jedoch nicht greifbar sei, weil er in der Türkei lebe.



Nach Informationen des Tagesspiegel zählt zu den beschlagnahmten Gegenständen auch die Brille des legendären Musikers.



Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei beziehen sich auf Gegenstände aus dem Nachlass des 1980 verstorbenen Ex-Beatles. Diese seien seiner Witwe Yoko Ono im Jahr 2006 in New York gestohlen worden.