Ich muss den ganzen Abend an eines der bekifftesten Alben-Cover der Musikgeschichte denken. "Thrust" war 1974 das zweite Album der legendären Headhunters. Und vorne auf der Platte sieht man Herbie Hancock mit gewaltigem Afro in einem klitzekleinen Raumschiff sitzen, dass er offenbar nur mit seinen Synthieklängen gerade über den Macchu Picchu steuert.

Auch die ersten Klänge, die von der Bühne in den knackevollen Admiralspalast wabern, sind irgendwie nicht von dieser Welt. Herbie Hancock sitzt eingeklemmt zwischen seinem heißgeliebten Korg Kronos und dem Flügel, immer auf der Suche nach den abgefahrensten Klängen, langsam schleicht sich ein Groove rein - und plötzlich weiß man, woher der Name Space-Funk kommt.

Zwanzig Minuten dauert diese improvisierte, atemlos von Stil zu Stil jagende Ouvertüre. Wie hat er es gerade erst in einem Interview formuliert: Für ihn sind Konzerte Ereignisse, bei denen man etwas erlebt, womit man nicht gerechnet hat. Er sei ja schließlich keine Jukebox, sondern wolle immer etwas Neues ausprobieren. Und das tut er, selbst wenn er Klassiker wie "Actual Proof" spielt und zwischen high-tech-sounds am Synthesizer und massigen Akkorden im Klavier hin- und herschaltet.

Später wird es erst sphärisch, dann spacig. Grandios das Vocoder-Duett in "Come Running to Me" - noch so ein Klassiker aus den 70er Jahren. Da hat Herbie in Terrace Martin den idealen Partner gefunden. Genauso wie er ein genialer Keyboarder und Soundtüftler, ganz nebenbei einer der gefragtesten Produzenten, zum Beispiel von HipHop-Wunder Kendrick Lamar, und ein verdammt guter Saxophonist dazu.