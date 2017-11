Audio: Inforadio | 01.11.2017 | Interview mit Lars Eidinger

Interview | Kinopremiere "Mathilde" - "Das war ein völlig neues Gefühl für mich"

02.11.17 | 07:39 Uhr

Lars Eidinger ist ab Donnerstag wieder im Kino zu sehen - als Zar Nikolaus II. in "Mathilde". Bereits im Vorfeld sorgte der Film für Empörung und Bedrohungen in Russland. Der Berliner Schauspieler über den Zaren, die Russen, Putin und den Skandal.

Der Berliner Schauspielstar Lars Eidinger als Zar Nikolaus II.: Das russische Historienepos hat in Russland für Aufregung gesorgt, die sich kurz vor dem Kinostart von "Mathilde" (im russischen Original "Matilda") an diesem Donnerstag zu einem handfesten Skandal ausweitete. Wie und was das Melodram über die verbotene Liebschaft des Zaren vor seiner Krönung erzählt, war kaum mehr ein Thema. Stattdessen gab es Boykott-Aufrufe, offene Drohungen von Ultra-Nationalisten und der Orthodoxen Kirche gegen die Macher und sogar einen Molotowcocktail-Anschlag auf den Regisseur Alexej Utschitel.

rbb: Zwei Jahre dauerten die Filmarbeiten für "Mathilde" und dann konnten Sie nicht zur Premiere in Russland kommen. Wie sehr hat Sie dies mitgenommen?

Lars Eidinger: Das war schon deshalb bitter, weil ich mich sehr auf die Veranstaltung gefreut habe. Ich weiß, wie Russen feiern – und allein das war traurig, dass ich nicht teilnehmen konnte. Das andere ist, dass ich mich tatsächlich bedroht gefühlt habe. Und das war ein völlig neues Gefühl für mich. Ich wurde irgendwann darauf hingewiesen, dass es im Internet auf russischen Kanälen Filme gibt, wo die Duma-Abgeordnete Natalja Poklonskaja Bilder von mir in die Kamera hält und hasserfüllt gegen mich hetzt. Das hat mich damals schockiert. Ich hab daraus die Konsequenz gezogen. Auch weil Leuten 100 Euro angeboten wurde, um die Kinos in Brand stecken, die den Film in Russland zeigen. Da habe ich gedacht, wenn man den Hauptdarsteller verletzt oder ihm etwas antut, bekommt man vielleicht auch eine Belohnung.

Das hört sich sehr dramatisch an. War Ihnen nicht klar, dass das vielleicht ein sensibles Thema in Russland sein könnte?

Das war uns nicht klar – auch weil der Film gar nicht provokant ist und darauf auch nicht spekuliert. Die Gegner des Films haben ihn nicht gesehen und wollen ihn auch nicht anschauen. Es geht per se darum, dass jemand wie Nikolaus II., der nach seiner Ermordung durch die Kommunisten von der Orthodoxen Kirche heilig gesprochen wurde, nicht dargestellt werden darf. Er darf nicht verkörpert werden. Allein das empfinden die Gegner als Bedrohung und Affront. Das kann ich sogar nachvollziehen, das heißt aber nicht, dass ich diese Werte teile oder verstehen kann.

Was war ihre erste Reaktion, dass man einen deutschen Schauspieler nimmt, um den Zaren in einer russischen Produktion darzustellen?

Ich denke immer noch: Warum lassen die Lars Eidinger aus Berlin-Marienfelde eine der größten historischen Figuren Russlands spielen. Es gibt dazu mehrere Antworten: Zum einen meinte Regisseur Alexej Utschitel, dass er zwei Jahre nach einem Darsteller gesucht hat. Als er mich als "Hamlet" in Moskau gesehen hat, hat er sich gesagt: "Der ist es." Er hatte das Gefühl, mich umgibt eine Aura wie Nikolaus II. – und danach hatte er gesucht. Ich finde, es ehrt ihn auch als Künstler, dass er sich dabei nicht einschränken lässt, sondern sagt: "Ok, das ist ein Deutscher, aber das ist mein Nikolaus II." Ich glaube, viel mehr steckt auch gar nicht dahinter. Auf jeden Fall steckt nichts Politisches dahinter.

Regisseur Alexej Utschitel (li.) hat Lars Eidinger als "Hamlet" in Moskau gesehen.

Haben Sie Widerstände gegen das Projekt bereits während der Drehzeit oder Ihrer Aufenthalte in Russland gespürt?

Im Gegenteil: Mein eigentlicher Konflikt beim Drehen war, dass der Film von der Regierung Wladimir Putins unterstützt wird. Ich habe natürlich befürchtet, dass ich mich irgendwie in den Dienst stelle. Ich weiß allerdings, dass man in Russland gar keinen Film in dieser Größenordnung produzieren kann, wenn man nicht diesen Weg geht. Darüber mag man denken, wie man will. Aber wenn jemand wie Alexej Utschitel einen Film mit einem Budget von 30 Millionen Dollar dreht, kommt dieses Geld von Putin. Es gibt in Russland nicht wie bei uns ein Filmförderungssystem. Natürlich geht man in gewisser Weise einen Pakt mit dem Teufel ein. Das war auch eine interessante Erfahrung für mich: Es gibt in Russland keinen, der schlecht über Putin oder die Regierung redet – auch nicht hinter vorgehaltener Hand. Putin wird mit seiner Politik respektiert.

Ich gab vor, Probleme mit dem Magen zu haben, habe gewartet bis die Leute weg waren und bin wieder rausgekommen. Lars Eidinger

Wie haben Sie den Konflikt für sich gelöst?

Es gab immer wieder Situationen, wo hochranginge Politiker zum Set gekommen sind und sich mit mir fotografieren lassen wollten. Das war sehr skurril. Ich habe mehrmals nachgefragt, um welche Politiker es sich handelt. Mir wurde gesagt, dass es ein guter Freund oder ein enger Mitarbeiter Putins ist. Ich wollte aber wissen, für welche Politik derjenige steht. Diese Frage wurde mir nicht beantwortet, mir wurde versichert, dass es völlig unbedenklich sei, sich fotografieren zu lassen. Ich habe dem aber nicht vertraut. Ich dachte, ich stehe vielleicht ein Jahr später im Gewand Nikolaus II. neben einem der größten Kriegsverbrecher. Von daher habe ich mich in meinem Trailer eingeschlossen. Der Produzent hat an die Tür geklopft und mich rausgebeten, um ein Foto zu machen. Ich gab vor, Probleme mit dem Magen zu haben, habe gewartet bis die Leute weg waren und bin wieder rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das der beste Umgang mit einer solchen Situation war, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich fühlte mich relativ verloren. Ich hatte eine Übersetzerin, war komplett auf diese Frau angewiesen, kein anderer am Set konnte Englisch oder Deutsch.

Das hört sich sehr nach einer großen Culture-Clash-Erfahrung an.

Das war es auch, und das habe ich auch gesucht. Auch weil ich immer die Ahnung hatte, dass die Art, wie wir über Russland denken, extrem von der Berichterstattung der Medien geprägt ist. Man muss sich nichts vormachen, selbst in einem Land wo vordergründig Meinungs- und Pressefreiheit gilt, wird man trotzdem auf eine perfidere Art in seinem Denken manipuliert. Ich war sehr froh die Möglichkeit zu haben, mir mein eigenes Bild zu machen.

In dem russischen Historienepos spielt Lars Eidinger den jungen Zar Nikolaus II., der sich vor seiner Vermählung mit Alex von Hessen-Darmstadt in eine Liebesaffäre mit der Ballerina Mathilde stürzt.

Was haben Sie aus dieser Arbeit mitgenommen?

Viel Geld, wobei ich darum sehr lange kämpfen musste. Gut, dass war jetzt pointiert und provokant (lacht). Im Grunde würde ich einfach sagen: die Erfahrung. Ich bin wahnsinnig froh, die Zeit in Russland verbracht zu haben und diese Leute kennengelernt zu haben. Ich hab mit den Schauspielern nach wie vor sehr enge Verhältnisse. Es sind Freundschaften entstanden. Ich erachte diese Leute, die Alexej Utschitel umgeben, als große Künstler-Persönlichkeiten – egal ob es die Ausstattung, die Maske oder die Kostüme betrifft. Es sind alles Koryphäen auf ihrem Gebiet. Ich bin froh diese Erfahrung gemacht zu haben und diese Leute kennengelernt zu haben. Und bestimmt bin ich auch ein Stück weit stolz, diese Rolle gespielt zu haben. Irgendwie hat es etwas Schicksalhaftes.

Fühlen Sie sich im Nachhinein wohl damit, dass der Film zu einem Politikum wurde, obwohl Sie etwas ganz anderes darin gesehen haben?

Ich habe mich schon sehr darüber geärgert, dass manche Leute den Film als größte PR-Aktion aller Zeiten interpretieren. Das ist für mich schmerzhaft, weil ich einfach empathisch bin und das Gefühl habe, dass mit Ängsten gespielt wird. Trotzdem ist es vom Effekt her nicht unerheblich, dass ich merke, dass dieser Brief, den ich dem Regisseur geschickt habe, veröffentlicht wurde und ich so viel Resonanz bekommen habe. Dadurch ist dieser Film in aller Munde – auch durch diesen Skandal. [Anmerkung der Redaktion: Lars Eidinger schrieb einen Brief an Regisseur Alexej Utschitel, warum er der Premiere in St. Petersburg fernblieb. [Link zeit.de]] Darauf haben wir nicht spekuliert. Letztendlich bin ich schon fast froh um diesen Konflikt, weil es auch wieder verdeutlicht, mit wem man es zu tun hat. Man versteht einfach viel mehr über ein Land. Und man versteht auch die gewisse Widersprüchlichkeit, die dieses Land ausmacht. Diese Auseinandersetzung und dieser Dialog, die daraus entstehen, finde ich sehr produktiv. Alexander Soyez, Inforadio, führte das Gespräch. Das vollständige Interview können Sie mit Klick auf den Player im obersten Bild des Artikels nachhören.