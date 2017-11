Die Berliner Volksbühne feiert ihre erste Premiere im Stammhaus des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz - und das mit einem Star der Kunstszene. Der belgische Intendant Chris Dercon engagierte für die Eröffnungsinszenierung den Künstler Tino Sehgal, der seine

Performances unter anderem bereits bei der Biennale in Venedig und der Documenta zeigte.



Am Premierenabend am Freitag begegnen sich Bildende Kunst und Schauspiel. Der Deutsch-Brite Sehgal inszeniert "Situationen" zwischen Künstlern und dem Publikum. 2013 wurde er für sein immaterielles und flüchtiges Werk als bester Künstler mit dem Goldenen Löwen der Kunstbiennale in Venedig ausgezeichnet. "Tino Sehgal ist wirklich ein revolutionärer Künstler", sagte Dercon in einer Videobotschaft auf der Volksbühnen-Website.