Interview | Rosa von Praunheim wird 75 - "Natürlich: Irgendwann ist Schluss"

25.11.17 | 08:30 Uhr

Aufzuhören - das kann er sich eigentlich schlecht vorstellen. Und warum auch? Rosa von Praunheim arbeitet gerade wieder an mehreren Projekten gleichzeitig, wie er im Gespräch erzählt. Am Samstag wird Rosa 75 Jahre alt, und sein neuester Film ist ganz frisch im Kino.

rbb: "Überleben in Neukölln" heißt der Film, aber es gab auch schon mal einen von Ihnen, der hieß "Überleben in New York". Ist der neue Film jetzt auch ein bisschen ein Abschied von New York? Rosa von Praunheim: Ja, New York gefällt mir jetzt nicht mehr so, das ist wie Berlin Mitte mit den Modegeschäften und den Coffeeshops. Ich habe vor drei, vier Jahren nochmal in New York gedreht, aber das ist mir zu kommerziell und zu teuer geworden. Die Künstler und die ganzen interessanten Leute sind in die Vorstädte vertrieben worden.



Zur Person Rosa von Praunheim wurde am 25. November 1942 als Holger Radtke in Riga (Lettland) geboren, und zwar - wie er viel später herausfand - im Gefängnis. Nach der Geburt wurde er zur Adoption freigegeben und wuchs später als Holger Mischwitzky in Brandenburg auf. 1953 verließ die Familie die DDR und siedelte nach Westdeutschland über. Nach der Schule in Frankfurt am Main ging von Praunheim zunächst nach Offenbach und dann nach West-Berlin, wo er an der Hochschule der Künste studierte.

Ich hoffe, dass das in Berlin nicht so passiert. Aber Neukölln ist jetzt auch ein Trendbezirk geworden. So ist das Leben, es verändert sich ständig. Wir haben ja auch Trump, und daran darf man sich nicht gewöhnen.

Wie haben Sie die Leute gefunden, die Sie porträtieren? Mein Co-Regisseur, Markus Tiarx, arbeitet seit zehn Jahren mit mir. Er wohnt in Neukölln. Der hat mir immer über die auch schwierigen Seiten von Neukölln berichtet, aber auch über seine Begeisterung, dass es immer aufregender wurde, immer internationaler, immer mehr interessante Leute, interessante Clubs und Galerien nach Neukölln zogen. Das hat mich gereizt, dort einen Film zu machen. Dann haben wir natürlich gesucht - das ging über den Heimathafen, da hab ich inszeniert. Und dann hatte ich auch Kontakt zu "48 Stunden Neukölln".

Sie galten lange als Provokateur und Bürgerschreck. Werden sie mittlerweile etwas altersmild? Wenn ich an die politische Situation denke, die wir im Moment haben, diese neue Religiösität, die von überall herüberschwappt, die Populisten und Pseudo-Diktatoren, die Rechtswende hier mit der AfD - da ist nichts mit Altersmilde. Da würde man doch irgendwie gern zum Attentäter werden, obwohl ich nicht der Typ bin. Also ich finde: Man muss was tun dagegen. Man muss dafür sorgen, dass diese Freiheit, die wir uns erkämpft haben, bleibt. Da darf man nicht einfach nur zusehen und denken: Naja, so schlimm wird's nicht werden.

Hat sich denn etwas verändert im Umgang mit Schwulen und Transmenschen im Vergleich zu den Achtzigerjahren? Auf der einen Seite ist es natürlich viel liberaler geworden. Wenn ich zurückdenke an den Kampf, den wir geführt haben - da hat sich natürlich viel verändert. Man denke nur an Wowereit und vieles mehr. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die aus anderen Kulturen kommen, und wenn man da an Osteuropa denkt, diese neue Religiösität in Polen oder Russland … die mögen halt Schwule nicht. Und genauso auch vom Islam her: Wenn Du eine Klasse mit 90 Prozent ausländischen Schülern hast, die dazu erzogen worden sind, Schwule zu hassen, dann ist es in der Schule für einen Schüler oder auch für einen Lehrer sehr schwer, sich zu outen.

Auf der anderen Seite ist da das Schwulenzentrum, das Schwuz, das nach Neukölln gezogen ist, in ein Viertel unweit von arabischen Clans. Das funktioniert da prächtig. Wir haben auch jemand interviewt, der hatte ein T-Shirt mit dem Aufdruck "gottlos und schwul", und der hat Nachhilfeunterricht für arabische Jugendliche gegeben. Er wurde hoch verehrt, auch von den Eltern, weil er gute Arbeit geleistet hat.

Sie beklagen, dass Sie keine Oma hatten – aber Kinder hat Rosa schon. Ja, Rosas Kinder. Zu meinem 70. Geburtstag haben fünf inzwischen sehr etablierte Regisseure - Tom Tykwer, Chris Kraus, Julia von Heinz, Axel Ranisch und Robert Thalheim einen Film über mich gemacht. Das heißt eigentlich auch über sich selbst und ihre Beziehung zu mir. Da bin ich sehr stolz, der Film hat mir sehr gefallen.

Zum Werk Mit seinem Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" bezog von Praunheim 1971 deutlich Stellung und bereitete mit den Weg für die politische Schwulen- und Lesbenbewegung. Rosa von Praunheim drehte mehr als 80 Filme. Bis 2006 hatte er eine Professur für Filmregie an der Hichschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Er lebt mit seinem Lebenspartner in Berlin.

Vielleicht sollten wir noch ein Wort über Rosa und die Mütter verlieren – oder die Frauen. Ihren Film "Meine Mütter" fand ich ehrlich gesagt den allerbesten. Ja, das ist wo ich rausfinde, dass meine biologische Mutter mich 1942 im Gefängnis geboren hat. Das hab ich ja erst nach dem Tod meiner zweiten Mutter erfahren, die ich ja immer für meine erste hielt, und die ich auch bis heute unheimlich liebe. Die hat mir Silvester 2000 gesagt, dass ich nicht ihr Sohn bin.

Nach ihrem Tod, 2003, habe ich dann angefangen zu recherchieren, und sehr vieles rausgefunden. Wie gesagt: Im Gefängnis geboren, meine biologische Mutter ist dann ein Jahr nach dem Krieg hier in Berlin von den Ärzten der Euthanasie ermordet worden [sie verhungerte 1946 in der Psychiatrie in den Wittenauer Heilstätten, d. Red.], und den Vater habe ich nie gefunden. Es war eine sehr bewegende Recherche, und vielleicht hat mich diese Vergangenheit auch innerlich stark gemacht.

Gibt es noch laufende Projekte? Ich habe immer zehn Projekte gleichzeitig, weil ich ja auch noch arbeiten muss und das auch sehr gern tue. Ich habe gerade in Weimar einen Film abgedreht, der heißt "Männerfreundschaften". Es geht um Homoerotik in der Goethezeit. Wir verhandeln gerade mit dem rbb über einen aufregenden Kriminalfall von 2014, den wir im nächsten Sommer drehen wollen. Und auch über ein Dokudrama über einen berühmten Sänger. Ich habe am 21. Januar ein Theaterstück im Deutschen Theater, mit dem Titel "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht", ein autobiografisches Musical. (...)



Ich hab noch so viel vor, so viele tolle Filme, Bücher, Romane und Gedichte, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, aber natürlich: Irgendwann ist Schluss, und vielleicht ist es ja auch ganz lustig, wenn man dement wird, dann ist das wieder so eine Art experimentelle Lyrik, die man da verfasst.

Das Gespräch führte Reiner Veit, Inforadio

Ein bewegter Mann wird 75

Rosa von Praunheim ist vieles - ein experimentierfreudiger Filmemacher, extrovertierter Künstler und früher Wegbereiter der Schwulenbewegung.

Sein bewegtes Leben beginnt 1942 in Lettland. Dort wird er unter dem Name Holger Radtke während der deutschen Besatzung im Zentralgefängnis von Riga geboren.

Seine leibliche Mutter Edith Radtke (rechts) stirbt 1946 in einer Psychiatrie in Berlin und Praunheim wird von Gertrud Mischwitzky (links) adoptiert. Über 50 Jahre später, im Jahr 2000, erfährt der Filmemacher davon. In seinem Film "Meine Mütter" begibt er sich auf Spurensuche.

1953 flieht die Familie Mischwitzky aus der DDR nach Frankfurt am Main und zieht mit ihrem Adoptivsohn in den Stadtteil Praunheim. Auch in Erinnerung an die rosa Kennzeichnung von Homosexuellen in deutschen Konzentrationslagern wird er später den Künstlernamen Rosa von Praunheim annnehmen. In Berlin beginnt Rosa erste Filme zu drehen. 1971 gelingt ihm der Durchbruch mit "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt". Praunheim wird zu einer Leitfigur der Schwulenbewegung in Deutschland.



Im gleichen Jahr gelingt ihm mit "Die Bettwurst" ein Kultfilm. Fanclubs spielen den schrägen Streifen bis heute Szene für Szene nach. Auch 48 Jahre später verkauft Praunheim "Die Bettwurst" noch erfolgreich auf DVD. Seiner Aussage nach ist es sein einziger Film, der ihn überleben wird.



Praunheim arbeitet auch häufig in den USA. Hier ist er zu sehen mit den Protagonistinnen von Überleben in New York, einem seiner kommerziell erfolgreichsten Filme.

1991 löst Praunheim in der deutschen Fernsehlandschaft einen Skandal aus, als er Alfred Biolek und Hape Kerkeling als homosexuell outete. Er wollte seine Aktion als einen Hilferuf auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise verstanden wissen. Nach eigenen Worten würde er das Outing aber heute nicht mehr in dieser Form durchführen.



Ihn verbindet auch eine langjährige Freundschaft mit dem verstorbenen Künstler Christoph Schlingensief (links im Bild).



Wie gut er sich mit Gerhard Schröder versteht, hier in der NDR-Talkshow, ist nicht bekannt.



Von 2000 bis 2006 ist er Professor für Filmregie an der HFF in Potsdam-Babelsberg, hier zu sehen beim Dreh von "Sechs tote Studenten". Bei ihm studiert hat unter anderen Axel Ranisch, der später mit Filmen wie "Dicke Mädchen" bekannt wurde.

Rosa von Praunheim ist hier mit dem Team seines Dokumentarfilms "Die Jungs vom Bahnhof Zoo" zu sehen, der 2011 auf der Berlinale Premiere feierte.



Und jetz aufhören? Das kommt für ihn garnicht in Frage! Anknüpfend an seinen 1988 gedrehten Film "Überleben in New York", stellt Rosa von Praunheim nun "Überleben in Neukölln" vor - seinen mindestens 80. Film. Der erschien pünktlich zu seinem 75. Geburtstag in den Kinos.

