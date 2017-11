Im Krimi um den gestohlenen Nachlass von John Lennon sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Zeitungsberichten zufolge sollte das Diebesgut in Berlin online versteigert werden. Auch die Frage, wie Lennons Besitz an die Spree gelangte, scheint gelöst.

Die in Berlin sichergestellten persönlichen Gegenstände der verstorbenen Musiklegende John Lennon sollten offenbar von einem Auktionshaus in der Hauptstadt online versteigert werden. Die "Berliner Zeitung" berichtet unter Berufung auf Ermittler , der am Montag verhaftete mutmaßliche Hehler soll den Lennon-Nachlass dort eingeliefert haben.

Am Montag hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ein 58-jähriger Mann wegen des Verdachts der Hehlerei und des Betruges verhaftet wurde. Sein mutmaßlicher Komplize sei nicht greifbar, weil er sich in die Türkei abgesetzt habe. Ob es sich bei dem Mann um den ehemaligen Ono-Chauffeur handelt? Staatsanwaltschaftssprecher Martin Steltner zur "Morgenpost": "Das werde ich nicht dementieren."

Das Konvolut aus dem persönlichen Besitz des Jahrhundertmusikers soll 70 bis 80 Gegenstände umfassen, schreibt die "Berliner Zeitung". Einige will die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag präsentieren. Darunter soll eine der berühmten Brillen des Ex-Beatles sein, ein Zigarettenetui und einige von ihm verfasste Tagebücher. Die letzte Notiz soll er unmittelbar vor seinem Tod am 8. Dezember 1980 verfasst haben - Lennon wurde am selben Tag in New York von einem geistig verwirrten Fan erschossen.

Laut "Bild"-Zeitung soll unter dem beschlagnahmten Material auch der Mitschnitt eines Beatles-Konzerts sein.