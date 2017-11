Hundert Minuten vor dem Untergang: Die vielköpfige Gorillaz-Band spielt düstere Party-Songs, ihre Comichelden erleben auf der Leinwand Furcht einflößende Abenteuer. Steen Lorenzen hat das Multimediawerk in der Max-Schmeling-Halle am Freitagabend miterlebt.

Freitagabend in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Auf der Leinwand überstehen die vier Comichelden Murdoc, 2D, Noodle und Russel knapp ihre Abenteuer auf losgerissenen Planetenteilen oder in eigenartigen U-Booten. Vor Ihnen setzt eine vielköpfige Band die Geschichten in düstere Party-Songs um. Die Welt wird in Schutt und Asche gelegt. Dann beruhigt Damon Albarn seine Fans: "Ich liebe diese Stadt."

Eine zwölfköpfige Band, viele Gastsänger und -rapper, darunter die Hip-Hop-Legenden De La Soul- bringen die Schieflagen der Welt zum tanzen. Es ist ein musikalisches Wunder, wie so viele Musiker so viele Stile - Hip-Hop, Synth-Pop, Soul, Funk, Electro und Punk - in einen ganz eigenen Fluss bringen.

Die Freude darüber ist Damon Albarn in jeder Minute des Auftritts anzusehen. Spitzbübisch tigert er im Schlabber-Look (T-Shirt, bequeme Hose) zwischen den Musikern umher und räumt immer wieder die Bühne für die Jugend frei: Die 23-jährige Londoner Rapperin Little Simz ist die tragende Kraft bei den neuen Songs "Garage Palace" und "We Got The Power", der Soul-Newcomer Peven Everett lässt den Song "Strobelite" abheben und der queere Rapper Zebra Katz sorgt mit seinem silbernen Ganzkörper-Anzug für den Glamour-Moment des Abends.