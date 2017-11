Audio: Inforadio | 22.11.2017 | Jakob Bauer

Konzertkritik | James Newton Howard - "Pretty Woman"-Komponist erstmals auf Konzert-Tour

22.11.17 | 08:52 Uhr

Für mehr als 120 Filme hat er die Musik komponiert, darunter "Pretty Woman" oder "The Dark Knight": James Newton Howard. Nach 30 Jahren in Aufnahmestudios von Hollywood ist er erstmals auf Live-Konzert-Tournee - und war in Berlin. Von Jakob Bauer

James Newton Howard weiß, wie man über sich selber lacht. Er habe bisher eher unangenehme Erfahrungen mit dem Dirigieren gemacht, erzählt er zu Beginn des Abends. Ein Musiker habe mal am Anfang seiner Karriere zu ihm gesagt: Er solle bitte aufhören zu dirigieren, er verwirre das Orchester. Dann hebt er den Taktstock, sein riesiges Orchester mit angeschlossenem Chor lässt ein pompöses Thema erklingen und eines ist klar: Verwirrt geht nach diesem Abend keiner nach Hause. Eher zufrieden.

Mehr als nur eine Aneinanderreihung von Filmmusik-Klassikern

Dabei ist die Musik des Amerikaners, wenn auch fantasievoll, nicht sonderlich innovativ. Howard ist einer von der alten Schule, er arbeitet mit klassischen Filmmusik-Stilistiken: Wild-rhythmische Staccati bei Actionszenen, bombastische Tutti-Wucht bei filmischen Höhepunkten, zarte Melodien bei Liebes-Sequenzen, verspielte Figuren bei verträumten Fantasy-Momenten. Trotzdem ist dieser Abend mehr als nur eine Aneinanderreihung von Filmmusik-Klassikern. Denn James Newton Howard denkt visuell und das merkt man nicht nur auf der großen Leinwand, die über dem Orchester schwebt und die Musik mit Filmszenen untermalt. Das Konzert ist ein großes Ganzes, eine Show mit Dramaturgie, in der jedes Element bedacht gesetzt ist. Beispiel: "The Hanging Tree" aus "Die Tribute von Panem".

Eine Frau singt leise das Lied vom Henkers-Baum

Ein tiefer, liegender Ton. Eine in schwarz gekleidete junge Frau betritt im Zwielicht die Bühne und beginnt leise das Lied vom Henkers-Baum, vom "Hanging Tree" zu singen, ein Chor folgt, das große Orchester schwillt an, im Hintergrund zeigt die Leinwand einen toten Baum in der roten Sonne, die langsam aufgeht, als das Stück auf den Höhepunkt zuschreitet.

Howard spickt den Abend mit Anekdoten aus Hollywood

Allerdings bleibt es nicht dauerhaft so schwer dramatisch, das wäre auch etwas anstrengend. Nein, die Mischung stimmt. Zwischen den Stücken haut Howard eine Anekdote nach der anderen raus. Der 66-Jährige erzählt lässig ans Klavier gelehnt, wie eine verschollen geglaubte CD ihn einst zum Keyboarder von Elton John machte, von dem Moment als Peter Jackson mit seiner Arbeit zu King Kong nicht zufrieden war und zu ihm sagte: "Hey, wenn du für heute fertig bist, setz dich ans Klavier, improvisiere zehn Minuten, nimm das auf – und daraus machen wir dann was. Mit Erfolg." Wie er erfahren hat, dass er einen Soundtrack zu einem dreistündigen Film in viereinhalb Wochen schreiben soll. Und er gibt kleine Höranleitungen, zeigt Szenen erst ohne, dann mit Musik. Das ist alles lustig, interessant oder sogar berührend. Und Howard erzählt mit solch selbstironischem Charme und Understatement, es ist die reine Freude ihm zuzuhören.

Hommage an die Traumfabrik

Der Abend ist eine liebevolle Hommage an das große Kino – nicht nur die Filmmusik, sondern die Traumfabrik Hollywood an sich. Aber der Gastgeber James Newton Howard bleibt trotz Blockbuster-Musik und Promi-Geschichten immer nahbar, persönlich, ja, die Atmosphäre ist fast intim – und das ist schon außergewöhnlich.