Kraftklub aus Chemnitz sangen vor ein paar Jahren "Ich will nicht nach Berlin". Am Donnerstagabend hat die sagenhafte Live-Band es doch gewagt - und deutliche politische Botschaften platziert. Von Susanne Bruha

Gleich Song zwei ist eine bitterböse Handlungsempfehlung für Pegida- und AfD-Anhänger: "Spring aus dem Fenster für mich, du kannst was erreichen, trag auch du zu etwas bei." Und das geht so weiter mit Von wegen Lisbeth: Gemeinsam covern sie den Song "Schrei nach Liebe von den Ärzten, woraufhin der Saal "Nazis raus" skandiert.

Kraftklub ist in den letzten Jahren und mit dem dritten Album "Keine Nacht für Niemand" unglaublich gut gereift. Nichts mehr ist übrig, von "zu jung für Rock'n'Roll und unsre Eltern kiffen mehr als wir, wie soll man rebellieren?" Hier spielt eine Band in ihrem siebten Jahr mit der Haltung und der Leichtigkeit dreier erfolgreicher Alben.

"Schüsse in die Luft" vom zweiten Album spielt Kraftklub-Sänger Felix Brummer als Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung - und gegen die AfD in Kraftklubs Herkunftsbundesland Sachsen. Danach kommt "Randale" mit dem Statement, dass manchmal Argumente nicht mehr reichen. Vier schwarz Vermummte schwenken dazu Fahnen.

Lange gab es in Deutschland keine größere Rockband mehr, die so deutlich politisch Farbe bekannt hätte. Kraftklub und Frontmann Felix Brummer tun das mit so viel Charme und einem Selbstbewusstsein, das beeindruckt und ansteckend wirkt. Aber es ist nicht nur die Haltung: Diese Band hat zudem so viele gute feier- und tanzbare Songs, dass sie zwischendrin ein Medley spielt, um möglichst viele unterzubringen.