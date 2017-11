Sean Paul ist ein großartiger Grund, schon am Donnerstag in den Wochenendfummel zu schlüpfen und eine wilde, bunte, schwitzige Party zu feiern. Denn wer sich bei diesem Konzert zurücklehnt oder nur zuhören will, der hat verloren. Dem gibt das nix und der kann hier gern grummelnd wieder nach Hause gehen. Das ist Dancehall. Ein Energydrink für die Hüfte. Ein pumpender kleiner Club, verlegt in die große Halle.