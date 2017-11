NurPhoto/Alberto Pezzali Audio: Inforadio, 27.11.2017, Jakob Bauer | Bild: NurPhoto/Alberto Pezzali

Konzerkritik | Black Rebel Motorcycle Club - Verweigerungs-Rock'n'Roll bringt Columbiahalle zum Beben

27.11.17 | 08:47 Uhr

Der Black Rebel Motorcycle Club bringt vor allem live die Säle zum Beben. 2003 drohte sogar der Boden einer Halle unter dem tanzenden Publikum zusammenzubrechen. Die Berliner Columbiahalle hat der Show standgehalten. Von Jakob Bauer

Schon der Bühnenaufbau ist imposant: Dicht an dicht drängen sich mehrere Gitarren- und Bass-Verstärker, unterbrochen nur vom Drumset, das hoch in der Mitte thront. Das ist Equipment für eine Fünf-Mann-Band, aber Black Rebel Motorcycle Club sind am Sonntag in der Berliner Columbiahalle nur zu dritt: Schlagzeugerin Leah Shapiro sowie die beiden Frontmänner Robert Been und Peter Hayes, die gemeinsam singen, spielen und rocken. Zumindest zum Teil. Denn obwohl der Blues-Rock-Sound, mal punkig, mal düster- psychedelisch druckvoll aus den Boxen springt, scheinen die drei Musiker, die ihn produzieren nicht immer so ganz bei der Sache zu sein. Es wirkt über Strecken des Abends fast so, als fahre der Black Rebel Motorcycle Club mit angezogener Handbremse.

Sänger Peter Hayes gab sich unnahbar

Stoischer Rock zwischen Coolness und Pflicht

An ein paar Stellen verliert die Band den gemeinsamen Takt und vielleicht haut Bassist Rob Been auch deshalb teilweise eher verunsichert zaghaft als zupackend in die Saiten, weil er bei einem Song den Text vergisst. Gitarrist Peter Hayes ist trotz seiner jaulenden Soli und schnellen Riffs sowieso eher introvertiert, und Leah Shapiro schlägt mechanisch-trocken ihre Drums. Während das Licht in einer erbarmungslos hyperaktiv-hohen Frequenz flackert, verrichtet der Black Rebel Motorcycle Club seine Arbeit ohne große Kommunikation untereinander oder zum Publikum eher stoisch als euphorisch.

Bier und Pogo

Da stellt sich die Gretchen-Frage: Ist das hier eine unantastbare Coolheitsnummer, quasi Verweigerungs-Rock’n’Roll in Reinform – oder geht das schon eher in Richtung gleichgültige Pflichterfüllung? Schwer zu sagen. Denn das Trio bringt die Columbiahalle auch so in wenigen Sekunden zum Beben. Vor der Bühne herrschen Bier und Pogo, Menschen und Becher fliegen über die Menge. Aber vor allem spricht für diesen Abend: Herrjeh, spielen die gute Musik! Kleinere Fehler können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Band in den letzten 20 Jahren einen unglaublich starken Songkatalog zusammengestellt hat und den mächtigen Studiosound problemlos auf die Bühne zaubert. Schnelle Punk-Hymnen wechseln sich mit langsamen Psych-Trips ab, auch Gospel und Americana-Stücke sind dabei.

Rock’n’Roll-Show sollen andere machen

Am Ende löst zumindest Bassist Been, den ganzen Abend sowieso noch der Zugänglichste, die Bremse und lässt sich übers glückliche Publikum tragen, schreit "whatever happened to my Rock’n’Roll" und wirft das Mikro mit Wucht auf den Boden. Wer sich an diesem Abend einfach nur mit geschlossenen Augen tanzend oder springend zwei Stunden lang in der klanglichen Wucht, Vielfalt und Schönheit dieser Band verlieren will, der bekommt geliefert. Die leicht zugängliche, perfekte Klischee-Rock’n’Roll-Show soll doch wer anders spielen, das hier ist eben die Version des Black Rebel Motorcycle Club.