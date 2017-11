Kultursenator kündigt Finanzierung an

Electro-Live-Acts im Mauerpark, finnischer Tango oder Mantra-Gesänge mit Yoga-Einlage - die Fête de la Musique bietet in Berlin etwas für jeden Geschmack, und das umsonst. Die Finanzierung war bisher knifflig - nun ist sie, zumindest vorläufig, gesichert.

Die Fête de la Musique in Berlin soll nach den Worten von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in den beiden kommenden Jahren aus dem Landeshaushalt finanziert werden. Entsprechende Beträge seien im Etatentwurf 2018/19 eingestellt, sagte der Politiker am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses. "Wir können garantieren: Es wird eine Fête de la Musique im nächsten Jahr geben."

Sein Haus stehe derzeit in Gesprächen über die künftige Organisation, sagte Lederer weiter. Es mache wenig Sinn, die Organisation direkt über die Kulturverwaltung laufen zu lassen. Einzelheiten wollte er noch nicht nennen. Ziel sei in jedem Fall, auch über das Jahr 2019 hinaus Mittel bereitzustellen.