Vier Nachwuchsautoren sind am Sonntag in Berlin-Neukölln beim 25. Literaturwettbewerb "Open Mike" ausgezeichnet worden.



Preise in der Kategorie Prosa erhielten der Berliner Ralph Tharayil für den Text "Das Liebchen" sowie der Hildesheimer Mariusz Hoffmann für "Dorfköter". Die Schweizerin Baba Lussi wurde für ihren Text "So kommt's" mit dem Preis der "taz"-Publikumsjury geehrt. In der Kategorie Lyrik erhielt Ronya Othmann aus Leipzig mit ihrer Gedichtsammlung eine Auszeichnung.



Die Preisträger bekommen eine Prämie von 2.500 Euro und gehen auf Lesereise nach Frankfurt am Main und Wien.