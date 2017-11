Was verbindet Sokrates mit Mohamed Atta? Eine Ausstellung über "Märtyrer", die zuvor in Kopenhagen für Debatten sorgte, hat nun in Berlin eröffnet. Gezeigt werden Personen, die hierzulande als Helden oder Terroristen gelten. Eine Kritik von Anke Schaefer

In einem weißen Saal des Kunstquartiers Bethanien in Berlin-Kreuzberg steht ein großer begehbarer, mit blauem Stoff eingefasster Kasten. In dieser blauen Box hängen an den Wänden Fotos von "Märtyrer", daneben kurze Texte zur Erklärung: die heilige Apollonia, Märtyrerin aus dem 3. Jahrhundert - daneben Omar Ismael Mustafa, der islamistische Attentäter, der im November 2015 im Pariser Club Bataclan in die Menschenmenge schoss. Sokrates, der nicht aus Athen floh, sondern das Todesurteil akzeptierte. Und in der Nähe Mohamed Atta. Der Mann, der ein Flugzeug in das World Trade Center steuerte. Eine Kombination, die irritiert. Ob Sokrates den Schierlingsbecher trinkt und nur für sich und seine Überzeugungen stirbt, oder ob Mohamed Atta in die Twin-Towers fliegt und fast 3.000 Menschen mit in den Tod reißt - das macht einen Unterschied.

Diese Erfahrung war es, die die dänische Künstlerin Ida Grarup Nielsen vom dänischen Künstlerkollektiv "The Other Eye of The Tiger" auf die Idee brachte, sich mit dem Begriff "Märtyrer" auseinanderzusetzen.

In dem blauen Kasten sind Besucher eingeladen, vor den Tafeln mit den Fotos Platz zu nehmen und sich Kopfhörer aufzusetzen. "Willkommen im Märtyrer-Museum", heißt es da. Die Original-Ausstellung in Kopenhagen fand in einem alten Schlachthof statt - in Berlin ist jetzt eine neue, mobile Version der Schau zu sehen. Wichtiger Bestandteil ist eine 35-minütige Soundcollage. Am Anfang steht ein Zitat des Religionsforscher Paul Middleton: "Märtyrertum wird konstruiert, wenn eine Erzählung über einen Tod in einer ganz bestimmten Art erzählt wird. Die entscheidende Figur ist dabei nicht der Tote, sondern der Erzähler." Wen also bezeichnen wir als Märtyrer? Was erzählen wir uns über einen Märtyrer? Ist es jemand, der für seine Überzeugung in den Tod geht? Könnte sein. Aber die Ausstellung zitiert auch einen Moslem, der sagt: "Nur Allah weiß, wer ein wahrer Märtyrer ist." Und ein Christ definierte den Begriff laut Ausstellungsmacher so: "Christliche Märtyrer töten niemals und niemanden."

Die Definition des Begriffs "Märtyrer" bleibt also diffus. Vielleicht kann man mehr über Märtyrer erfahren, wenn man versucht, sich in sie hinein zu versetzen? In der Audiotour erzählen die Künstler von Maximilian Kolbe, dem polnischen Franziskaner-Priester, der anstelle eines Familienvaters in Auschwitz in den Hungerbunker ging. Eine Stimme nimmt den Hörer mit dorthin: Kolbe sitzt hier in der dritten Woche ein, ein Mithäftling ist gerade gestorben.



Hilft das hier aber, so ein Geschehen wirklich zu verstehen? Henrik Grimbäck, der Leiter des Künstlerkollektives "The Other Eye of The Tiger", schüttelt den Kopf: "Ich würde so gern jetzt sagen: 'Ja, ich verstehe es.' Aber ich kann es nicht verstehen. Weder die frühen christlichen Märtyrer - die Pilger waren, die die Wikinger zum Christentum bekehren wollten - noch die jüngsten furchtbaren Akte. Das ist sehr schwer zu verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir es versuchen."

Fazit: Gewisse Lebensentwürfe und gewisse Entscheidungen lassen sich - auch wenn sie unter einem Begriff subsumiert werden - einfach nicht vergleichen. "Das ist das Interessante an dieser Ausstellung, dass sie mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt", sagt Nordwind-Festival-Chefin Ricarda Ciontos. Dennoch, so verspricht sie, würden die Künstler oder Festival-Mitarbeiter immer zugegen sein, so dass die Fragen, die bei den Besuchern aufkommen, auch tatsächlich vor Ort und sofort geklärt werden können.