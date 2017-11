Verleihung der Bambis - Der Tanz ums goldene Kitz

16.11.17 | 10:17 Uhr

Zweieinhalb Kilo schwer und ein Fell aus Gold - dem Lockruf der Bambis in Berlin gehorchen am Donnerstag ein ehemaliger Bundespräsident, ein promovierter Preisboxer und ein chinesischer Künstler. Ein Oscar-Preisträger wird bei der Burda-Medienpreis-Gala singen.

Fast 70 Jahre ist es alt und glänzt so jugendlich wie immer - erwachsen ist das Bambi nie geworden. Seinen Namen gab ihm ein kleines Mädchen. Marika Rökk durfte sich den Medienpreis 1948 als Erste abholen. Als die Schauspielerin das goldene Reh stolz ihrer Tochter zeigte, rief diese: "Oh, das sieht ja aus wie ein Bambi." Am Donnerstag wird das güldene Kitz zum 69. Mal vom Burda-Verlag verliehen, inzwischen im Stage-Theater am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Der Oscar-Preisträger und James-Bond-Besinger Sam Smith ("Writing's on the Wall") wird auf der Bühne seine neue Single vorstellen, außerdem tritt die Sängerin Rita Ora auf. Den Roten Teppich beschreiten rund 800 Gäste, angekündigt haben sich zum Beispiel Joachim Löw, Barbara Schöneberger, Florian David Fitz, Moritz Bleibtreu und Senta Berger. Das Erste überträgt die Show ab 20.15 Uhr live.

Publikum wählt "Besten Moderator"

Manche Preisträger plaudert die Jury üblicherweise schon vor der Gala aus, auch in diesem Jahr wissen einige Geehrte bereits von ihrem Glück - zum Beispiel Ex-Bundespräsident Joachim Gauck; er wird in der Kategorie "Millenium" ausgezeichnet. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und Stasi-Unterlagen-Beauftragte stehe für die Werte "Freiheit, Gerechtigkeit und den Kampf gegen jede Form von Unterdrückung", argumentierte die Jury. Die Sparte "Millenium" entspricht ungefähr der Kategorie "Lebenswerk". Im vergangenen Jahr war der entsprechende Bambi an den Papst gegangen - diesmal aber hat die Auswahlkommission noch nichts verlauten lassen. Die Kommission besteht aus 15 Menschen: Vorstand und diverse Chefredakteure des Burda-Verlags, außerdem Filmproduzenten, Medienmanager und Persönlichkeiten wie Peter Maffay, Sarah Wiener und Kai Pflaume. Letzterer ist übrigens selbst nominiert, als "Bester Moderator", aber darüber entscheidet dann das Publikum - bis um 21.30 Uhr.

Der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei wird in der Kategorie "Mut" ausgezeichnet.

Bester Entertainer: Hugh Jackman

Auch der Schauspieler, Sänger und Filmproduzent Hugh Jackman wird einen Bambi-Award in die Hand gedrückt bekommen, wenn er schon einmal den weiten Weg aus seiner Heimat Australien nach Berlin antritt. Der 49-Jährige wurde vor allem durch seine Rolle als kraftstrotzender Wüstling "Wolverine" in der "X-Men"-Reihe berühmt. Aber der Entertainer Jackman kann viel mehr, er wurde schon als Musical- und Theaterdarsteller ausgezeichnet - und als "Sexiest Man Alive" natürlich. Der Preisträger in der Abteilung "Mut" hat es nicht so weit zum Potsdamer Platz, es genügt eine Fahrt mit der BVG. Ai Weiwei arbeitet als Gastprofessor an der Berliner Universität der Künste. Der 61 Jahre alte Konzeptkünstler, Bildhauer und Kurator aus Peking saß wegen seiner Regimekritik im Gefängnis, erst 2015 hob die chinesische Regierung sein Reiseverbot wieder auf. In seinen Filmen, Bildern und Installationen thematisiert er immer wieder Verstöße gegen Menschenrechte.

Die in Berlin lebende Emilia Schüle ist in der Kategorie "Schauspielerin national" nominiert.

Bei Schauspieler und Schauspielerin bleibt es noch spannend

Spannend dürfte es noch bei den Mimen werden: In den Schauspiel-Kategorien verriet Burda vorab jeweils drei Nominierte. Alicia von Rittberg ("Charité"), Emilia Schüle ("High Society - Gegensätze ziehen sich an") und Julia Koschitz ("Das Sacher") dürfen auf ein Rehkitz als beste "Schauspielerin national" hoffen. Bei den Männern haben Kostja Ullmann ("Mein Blinddate mit dem Leben"), Heino Ferch ("Spuren des Bösen") und Jannis Niewöhner ("Jugend ohne Gott") Chancen auf einen Bambi. Als bester deutscher Film des vergangenen Jahres wird entweder "Mein Blinddate mit dem Leben", "Willkommen bei den Hartmanns" oder "Grießnockerlaffäre" ausgezeichnet.

"Dr. Steelhammer" tritt ab

Ein schöner Abschwung vom Ring auf den Roten Teppich soll der Donnerstagabend dann für Wladimir Klitschko werden - er bekommt den Preis in der Kategorie "Sport". In diesem Jahr hat der sogenannte "Dr. Steelhammer" seine Boxkarriere beendet, nach einer olympischen Goldmedaille und vielen, vielen Jahren als Weltmeister. Der 1,98 Meter große Ukrainer hat es zum am längsten amtierenden Schwergewichtschampion der Boxgeschichte gebracht und nebenbei zu einem Doktortitel als Sportwissenschaftler. Der 41-Jährige stehe für "Ausdauer, Disziplin und Fairness", ließ die Bambi-Jury verlauten. Ob er am Donnerstag eine Kostprobe seiner Fähigkeiten als Hobby-Zauberkünstler geben wird, ist leider nicht bekannt.

Bereits bekannte Preisträger & Nominierte 2017 Mut Ai Weiwei



Der chinesische Konzeptkünstler und Regimekritiker thematisiert in seinen Filmen, Bildern, Büchern, Installationen und Architektur-Projekten Verstöße gegen die Menschenrechte und kämpft gegen Unterdrückung und Zensur. Für sein Engagement und seinen Mut wird er in diesem Jahr in der gleichnamigen Kategorie geehrt. "Ai Weiwei stellt die Humanität ins Zentrum seines Schaffens und prangert an, wo er sie bedroht sieht", begründet die Bambi-Jury ihre Entscheidung.

Millenium Joachim Gauck Der ehemalige Bundespräsident bekommt den Bambi in der Kategorie "Millenium" überreicht. "Freiheit, Gerechtigkeit und der Kampf gegen jede Form von Unterdrückung: Das sind die Werte, für die Joachim Gauck als Politiker und als Mensch steht", heißt es in der Begründung der Jury.

Sport Wladimir Klitschko



Nach 64 Siegen in 20 Jahren, davon 54 durch K. o., und nur fünf Niederlagen beendete der Ukrainer Wladimir Klitschko (41 Jahre) in diesem Jahr seine Karriere als Profi-Boxer im Schwergewicht. "Als Sportler steht er für Ausdauer, Disziplin und Fairness, als Boxer für seine intelligente Technik, seine harte rechte Gerade und einen der besten Jabs der Boxgeschichte", begründet die Bambi-Jury ihre Entscheidung, Klitschko den Preis in der Kategorie "Sport" zu überreichen. Der promovierte Sportwissenschaftler engagiert sich gemeinsam mit seinem Bruder Vitali in einer Stiftung für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt.

Fashion Claudia Schiffer



Laut Bambi-Jury wird das deutsche Top-Model Claudia Schiffer am Donnerstag für "30 Jahre außergewöhnliche Verdienste in der Mode-Branche" geehrt. Mit mehr als 1.000 Titelbildern ist die 47 Jahre alte Rheinländerin das erfolgreichste Cover-Model der Geschichte. "Es ist eine große Ehre, für das, was ich in den Bereichen Mode und Beauty erreicht habe, ausgezeichnet zu werden – insbesondere in meinem Heimatland", ließ Schiffer vorab ausrichten.



Entertainment Hugh Jackman Der 49 Jahre alte Schauspieler, Sänger und Filmproduzent aus Australien ist vielseitiger, als es seine Paraderolle als Muskelprotz "Wolverine" in der Superhelden-Reihe "X-Men" nahelegt. In seiner inzwischen mehr als 20 Jahre langen Karriere spielte er unter anderem einen rätselhaften Zauberer ("The Prestige"), sang als Jean Valjean in "Les Miserables" und tanzte für das Musical "The Boy from Oz" auf Broadway-Bühnen.

Schauspielerin National Nominiert: Alicia von Rittberg, "Charité" Emilia Schüle, "High Society – Gegensätze ziehen sich an" Julia Koschitz, "Das Sacher"

Schauspieler National Nominiert: Kostja Ullmann, "Mein Blinddate mit dem Leben" Heino Ferch, "Allmen" und "Spuren des Bösen" Jannis Niewöhner, "Jugend ohne Gott" und "Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe"

Film National Nominiert: Mein Blinddate mit dem Leben Willkommen bei den Hartmanns Grießnockerlaffäre

Publikumsbambi "Bester Moderator" Nominiert: Kai Pflaume Johannes B. Kerner Elton Frank Buschmann