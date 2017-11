Um 18 Uhr soll es losgehen, frühestens am nächsten Morgen wird Schluss sein: Wer am 15. November die Lesung von Robert Menasses "Die Hauptstadt" in der Berliner Volksbühne besucht, braucht viel Geduld und Stehvermögen - der in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman soll von der ersten bis zur letzten Seite vorgelesen werden.

"Die Hauptstadt" ist ein Roman über Brüssel, die EU und ihre Institutionen - über Europa. Die Volksbühne schätzt die Lesezeit auf 16 bis 17 Stunden. Neben dem Autoren selbst werden Schauspielerinnen und Schauspieler wie Andreas Hoppe, Joachim Król oder Anna Maria Sturm lesen.

Der rbb überträgt die Veranstaltung in einem Livestream.