BER, Staatsoper, Pergamonmuseum - in Berlin gehören Kostenexplosionen am Bau fast schon zur Folklore. Nun reiht sich auch die Schauspielschule Ernst Busch in diese zweifelhafte Tradition ein. Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht.

Der Neubau der deutschlandweit renommierten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin wird um ein Drittel teurer als ursprünglich geplant. Die Baukosten steigen von gut 33 auf 44 Millionen Euro. Das geht aus einem Bericht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung an das Abgeordnetenhaus hervor.

Die Schauspielschule, an der etwa auch Nina Hoss, Julia Jentsch und Jan Josef Liefers ihr Handwerk lernten, ist derzeit auf vier sanierungsbedürftige Standorte verteilt. Für den neuen Campus werden seit 2014 die ehemaligen Opernwerkstätten an der Zinnowitzer Straße in Berlin-Mitte saniert, umgebaut und erweitert.



Um das Projekt hatte es wegen der Kosten ein jahrelanges Hin und Her geben. Nachdem Studenten vor laufender Kamera in der Talkshow Günther Jauch für den Neubau demonstrierten, wurde 2013 eigentlich vereinbart, die Ausgaben auf maximal 33 Millionen Euro zu begrenzen. Der Bund sagte zu, 850.000 Euro zusätzlich für den Bau der Mensa zu übernehmen.