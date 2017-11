Lichtwerkstatt, so hieß die Foto-Klasse anfangs in Chicago. Die Schüler wurden auf die Straße rausgeschickt - oft mit einer Aufgabenstellung: Zum Beispiel: "Menschen ohne Menschen" oder "Es ist nicht alles Gold, was glänzt". Zu diesem Motto ist zum Beispiel eine Serie mit Gullydeckeln entstanden, die in der Sonne glänzen. Auf einem Foto sieht man die Fotografin, wie sie sie fotografiert. So unterschiedlich die Motive auch sind - eines verbindet sie alle, sagt Kuratorin Kristina Lowis. "Der rote Faden besteht in der Ermutigung, seinen eigenen Ideen in der Fotografie hinterher zu gehen. Aber ich würde nicht sagen, dass es einen ästhetischen roten Faden gibt."