"Milliarden" beim New Music Award in Berlin

Der Grand Prix der öffentlich-rechtlichen Jugendwellen - so könnte man den New Music Award auch nennen. Denn die jungen Sender der ARD schicken jeweils einen Musikact ins Rennen um den Preis. Für Fritz vom rbb gehen "Milliarden" an den Start.

Bereits zum zehnten Mal vergeben die jungen Radioprogramme der ARD am Freitag den New Music Award an Nachwuchsmusiker und -bands. Jeder junge Radiosender der ARD schickt eine Band für den Preis ins Rennen.

Wer den New Music Award mit nach Hause nehmen darf, entscheidet eine fünfköpfige Fachjury, das Publikum vor Ort sowie das Publikum des Livestreams per Online-Voting. Für Radio Fritz spielt das Duo "Milliarden" am Freitagabend in den Probehallen von Black Box Music in Berlin um den Nachwuchspreis.