40 Geschichten von verdrängten Mietern aus sechs Häusern seien zusammengekommen, darunter vier in Berlin. Die "Entmieteten" hätten ihre Schicksale nicht selbst eingesprochen, sondern professionelle Schauspieler. Diese bekämen die Vermieter nun eine Woche lang vorgelesen auf ihren Privattelefonen oder an ihren Firmenhotlines, 20 Mal am Tag, heißt es. Wie viele Anrufe es bislang sind, lässt sich auf der Website nachschauen. Damit die Nummern nicht gesperrt werden können, sei eigens ein Bot programmiert worden, der immer wieder eine neue Nummer in den Displays der Vermieter anzeigt.

In der Berlichingenstraße in Berlin-Moabit sei den Mietern zwei Monate lang das Wasser abgestellt worden, was zu Chaos geführt habe. Die Ratten seien bis in den vierten Stock in das Schlafzimmer einer Wohnung gekommen. "Es hat gewimmelt von Ratten", heißt es in der Geschichte weiter. Ein anderes Schicksal erzählt davon, dass die Mieter (im gleichen Haus) Securitymitarbeitern ihre Ausweise hätten zeigen müssen, um in ihre Wohnungen zu kommen.

Peng begründet die Aktion auf der Website damit, dass die Mittel, zu denen Immobilienbesitzer greifen, um ihre Häuser zu entmieten unmenschlich seien und tiefe Spuren in den Leben der Betroffenen hinterließen. Da sich die Entmietungen jedoch finanziell lohnten, fänden sie immer wieder statt. "Der Staat schützt Privateigentum, Profitmaximierung und Spekulation mehr als das Recht auf Wohnen", heißt es wörtlich.

Die Entmieteten sollten mit dieser Aktion noch Jahre später in den Telefonleitungen ehemaliger Vermieter herumspuken, weil sie sonst nur kurze Episoden einer Investitionslogik seien. Am Ende jedes Anrufs werde der Hintergrund der Aktion aufgeklärt und eine Rufnummer genannt, die zu Peng! führe.