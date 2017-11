Die Kindershows werden am Berliner Friedrichstadtpalast genauso ernst genommen wie die Revuen für das erwachsene Publikum. Am Sonntag wurde die neue Kindershow "Spiel mit der Zeit" dort uraufgeführt. Ute Büsing fand es erfrischend und authentisch.

Das ist erfrischend und authentisch. Drei Kids beamen sich mit ihrer defekten Spielkonsole versehentlich in andere Zeiten und Welten. Wie eine hochentwickelte Lasershow wirkt der flotte 90-Minüter mit Stationen im Wilden Westen, in einer Wiener Bibliothek, bei den alten Rittersleut', in der Steinzeit, im alten Ägypten und dann auch noch in der Zukunft.

Die ambitionierte, technisch versierte Zeitreise fährt alles auf, was der Friedrichstadtpalast in den Abteilungen Kostüm- und Bühnenbild zu bieten hat. Insgesamt stehen 280 Kinder und Jugendliche aus dem jungen Ensemble auf der Riesenbühne. Junge Akrobaten der staatlichen Artistenschule zeigen an Trapez, Rhönrad und Diabolos, was sie können.

Die jugen Wilden füllen das Bühnenrund sehr gut mit den Abenteuern in fernen Ländern mit fremden Sitten. Indianer mit Namen wie "Flauschiger Fuchs" und Cowboys ballern zwar in der Gegend herum, aber eigentlich haben sie sich sehr lieb und gehen Hand in Hand in Harmonie. Dass das nun fast kitschig ist, sagt eines der zeitreisenden Kids schließlich selbst. Danach kommt eh die Bildungs-Nummer mit den vielen Büchern bei Hofe.