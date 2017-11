"Was bedeutet es eigentlich, wenn man sich einen Freiraum erarbeitet, einen jüdischen Raum, ein Ort, der nicht durchdrungen ist durchdrungen ist von diesem deutschen Begehren, diesen deutschen Fragen, dieser deutschen Perspektive auf Juden als die Überlebenden", fragt Kurator Czollek und kündigt gleichzeitig an: "Es gibt einen Rekurs auf das Bestehende. Und es gibt den Versuch des Überschreitens, des Radikalen im eigentlichen Sinne, der Befragung der eigenen Wurzeln."

In radikalen Zeiten mit erstarkender AfD und Übergriffen gerade auch auf Juden, auch in Berlin, lassen die Radikalen Jüdischen Kulturtage unbequeme Stimmen wiederaufleben und laden sie mit zeitgenössischen Positionen auf. Was am Gorki ohnehin Programm ist - Dissens und Vielstimmigkeit - wird in zehn Tagen noch einmal provokant verdichtet.

Das Programm beginnt mit drei "Juden-Monologen" zu einer fiktiven israelischen Künstlerin in Deutschland, zu Paul Celan und Valeska Gert. Es seien Monologe von Jüdinnen über eine bestimmte jüdische Situation, die so in einem Mehrheitsdenken gar nicht vorkomme, sagt Salzmann. "Das hat kein Mensch vorher gesehen. Und ich glaube, das ist auch die Einzigartigkeit des Festivals."

Die "Juden-Monologe" werden später ins Repertoire des Gorki Theaters übernommen. Zugespitzt sprechen die Programmmacher von einer neuen jüdischen Leitkultur. "In der Zeit, wo Politik fast schon etwas Karikaturhaftes hat, ist es wahnsinnig befreiend in Kunstform Politik zu machen und Ansagen zu machen, die aber auf subjektiven Erfahrungen fußen", sagt Salzmann.