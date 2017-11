Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) verzichtet wie andere ARD-Sender auch auf eine Präsentation der Konzerte von Pink-Floyd-Star Roger Waters in Deutschland. Damit reagiere der Sender auf die Antisemitismus-Vorwürfe gegen Waters, teilte der rbb am Montag mit. Waters' Auftritte am 1. und 2. Juni 2018 in Berlin würden nicht mehr von den rbb-Radiowellen Antenne Brandenburg und radioBerlin 88,8 präsentiert.