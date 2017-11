"Köpenick" und "Zöpfe": Die Fans wissen, es geht um Romano. Er hat ein neues Genre erfunden: Schlager-HipHop und spielt sich damit landauf landab in die Herzen des Publikums. Am Donnerstag war er in der Columbiahalle. Von Magdalena Bienert

Der gebürtige Köpenicker lebt auch mit 40 noch hier, die meisten Interviews muss er in seinem Bezirk führen und in jedem liest man dann, wie ihn Leute grüßen, umarmen und er es liebt in Kontakt mit Menschen zu gehen. Auch in der nicht ganz vollen Columbiahalle zieht die Kumpelnummer, die aber nie anbiedernd wirkt.