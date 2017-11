1953 flieht die Familie Mischwitzky aus der DDR nach Frankfurt am Main und zieht mit ihrem Adoptivsohn in den Stadtteil Praunheim. Auch in Erinnerung an die rosa Kennzeichnung von Homosexuellen in deutschen Konzentrationslagern wird er später den Künstlernamen Rosa von Praunheim annnehmen. In Berlin beginnt Rosa erste Filme zu drehen. 1971 gelingt ihm der Durchbruch mit "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt". Praunheim wird zu einer Leitfigur der Schwulenbewegung in Deutschland.