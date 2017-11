Mit "großem Bedauern" hat die Berliner Schaubühne am Dienstag ein mit Spannung erwartetes Gastspiel beim internationalen Theaterfestival in Istanbul abgesagt. Aufgeführt werden sollte "Richard III." in der Inszenierung von Thomas Ostermeier. Mitarbeiter hätten in der aktuellen politischen Situation um ihre Sicherheit in der Türkei gefürchtet, erklärte das Theater.

"Die Verhaftungen vieler Journalisten, Wissenschaftler und Menschenrechtler in den letzten Wochen und Monaten, (...) vor allem aber die nicht erkennbaren Gründe hierfür, führten zu einer großen Verunsicherung im Team", erklärte die Schaubühne. Da man die Sicherheit der Beteiligten nicht garantieren könne, habe man entschieden, nicht in die Türkei zu reisen.