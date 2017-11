Audio: Inforadio | 09.11.2017 |Anna Pataczek

Schauspieler wurde 79 Jahre alt - Hans-Michael Rehberg ist tot

09.11.17 | 15:05 Uhr

Der Schauspieler Hans-Michael Rehberg ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Seine Karriere begann Rehberg am Theater. Millionen Menschen bekannt wurde er durch seine Rollen in Film und Fernsehen - unter anderem als Bischof in der Serie "Pfarrer Braun".

Der Schauspieler Hans-Michael Rehberg ist tot. Er starb bereits am Dienstagvormittag im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie das Münchner Residenztheater am Donnerstag mitteilte. Rehberg wurde 1938 in Fürstenwalde bei Berlin geboren. In Essen absolvierte er seine Schauspielausbildung. Auch wenn er sich hauptsächlich als Theaterschauspieler verstand, wurde Rehberg einem breiten Publikum durch seine Rollen in Film- und Fernsehen bekannt. Viele Zuschauer kennen ihn als ehrgeizigen Bischof Hemmelrath aus der Fernsehserie "Pfarrer Braun" mit Ottfried Fischer. Auch in vielen TV-Krimis wie "Schuld" nach Ferdinand von Schirach, "SOKO Kitzbühel" und "Derrick" trat Rehberg auf. Kinorollen hatte er unter anderem in den Filmen "Schindlers Liste", "Die Wand", "Der Totmacher" und "Die Manns". Für den mit dem Oscar prämierten Film "Liebe" von Michael Haneke synchronisierte er den französischen Schauspieler Jean-Louis Trintignant.

Auf fast allen Theaterbühnen Zu Hause

Vor allem aber war es das Theater, dem Rehberg stets treu blieb. Egal ob Tragödie oder Komödie, Rehbergs Bandbreite war riesig. Er spielte auch die großen Rollen: den Hamlet, den Mephisto und den Herzog Orsino. Begonnen hatte Rehberg seine Theaterkarriere an den Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld-Mönchengladbach, anschließend ging er von 1963 bis 1972 an das Bayerische Staatsschauspiel in München. Danach war er jahrzehntelang auf den Bühnen fast aller großen deutschsprachigen Theater zu sehen: An der Berliner Schaubühne, den Münchner Kammerspielen, am Thalia Theater Hamburg, dem Wiener Akademietheater, der Freien Volksbühne Berlin, am Schauspielhaus Zürich, dem Staatstheater Stuttgart und den Salzburger Festspielen.

Als Theaterschauspieler mehrfach ausgezeichnet

Für sein Schaffen wurde Rehberg mehrfach ausgezeichnet. So wurde er 1994 mit der österreichischen Kainz-Medaille für die Darstellung des Mendel Krik in "Sonnenuntergang" von Isaak Babel im Wiener Akademietheater geehrt. 1999 erhielt er den Gertrud-Eysoldt-Ring als bester Schauspieler für "Der verkaufte Großvater" von Franz Xaver Kroetz am Münchner Volkstheater.