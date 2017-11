Die deutsche Schauspielerin Paula Beer ist für ihre Rolle in dem Drama "Frantz" für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Beer ("Poll") konkurriert in der Kategorie unter anderem gegen die französischen Stars Isabelle Huppert ("Happy End") und Juliette Binoche ("Meine schöne innere Sonne - Isabelle und ihre Liebhaber"), wie die Europäische Filmakademie am Samstag beim Filmfestival in Sevilla mitteilte. Die Schauspielerin lebt laut ihrer Agentur Lambsdorff in Berlin.