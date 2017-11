Der Schriftsteller Ralf Rothmann ist am Sonntag in Berlin mit dem Kleist-Preis 2017 ausgezeichnet worden. Rothmanns Literatur sei meisterhaft in ihren lakonischen Alltagsschilderungen, begründete die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft die Vergabe des mit 20.000 Euro dotierten Preises an den 64-Jährigen. Sie sei geprägt von persönlichen Erfahrungen im Ruhrpott und in Berlin, wo der gebürtige Schleswiger inzwischen lebt.