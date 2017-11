Der Walter-Serner-Preis, den das rbb-Kulturradio und das Literaturhaus Berlin vergeben, geht in diesem Jahr an Sannah Jahncke für ihre Geschichte "Shining times".



Die Geschichte überzeugte die Jury, weil sie unsentimental und lakonisch, aber dennoch bewegend und überzeugend aus der Perspektive einer Geflüchteten in Berlin erzählt. In der Kurzgeschichte geht es um eine junge Frau, die aus ihrer früheren Heimat wegen eeines Bürgerkriegs flüchtet und ihr neues Zuhause in Berlin findet.