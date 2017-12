Alexander Klaws, als Deutschlands erster Superstar längst versiert in Großmusicals, versprüht jugendlichen Charme. Er singt auch schon mal zur akustischen Gitarre. Und seine Partnerin Willemijn Verkaik steht ihm in Frische nicht nach. Kaum herausgeputzt gehen sie als Paar von heute durch.

Beide ähneln Patrick Swayze und Demi Moore aus der Filmvorlage gar nicht. Die Nachrichten von Sam, der auf der Straße erschossen wurde und dann als Geist weiterlebt, überbringt dafür eine Darstellerin, die sehr an Whoopi Goldberg erinnert. Als Medium hat Marion Campbell mit Rastalocken und in afrikanischer Kostümierung in diesem doch sehr entschlackten Musical die dankbarste Rolle. Mit Schmackes und Soulröhre entfacht sie einen fulminanten Budenzauber. Und wird sofort zum Publikumsliebling - wie bei "Voice of Germany", wo sie auch mal antrat. Gegen ihre Präsenz fallen die anderen im Cast ab.