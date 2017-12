Am Broadway avancierte das Musical "The fiddler on the roof" seit seiner Uraufführung 1964 zum Kassenschlager. Auch in Deutschland hat das Stück als "Anatevka" große Erfolge gefeiert. Die Komische Oper zeigt es jetzt wieder zum 70. Geburtstag des Hauses. Von Barbara Wiegand

Anatevka – ein fiktives Schtetl im zaristischen Rußland, in dem man mit ein bisschen Fantasie – durchaus mal einen "Fiedler auf dem Dach" beobachten kann. Es ist ein Ort, in dem man ganz auf Traditionen vertraut – man feiert Sabat – und verheiratet seine Töchter, gern auch mal an einen reichen Mann.

Mit der Musicalpremiere von Anatevka feierte die Komische Oper am Sonntag ihren 70. Geburtstag. In der erfolgreichsten Produktion am Haus geht es um Milchmann Tevje, seine Frau Golde und sieben Töchter, die nicht so heiraten wollen, wie der Vater das geplant hat.

Denn aus diesem und aus den vielen anderen Schränken, die Kosky neben, auf und übereinander auf der Bühne gestapelt hat, da kommen sie heraus, die Bewohner Anatevkas. Der Rabbi, der Schlachter, der Wachtmeister, der Milchmann Tevje und seine Frau Golde, der arm an Geld und reich an Töchtern gern mit Gott und einer guten Portion Komik über sein Schicksal debattiert. Sieben Töchter muss er an den möglichst wohlhabenden Mann bringen und läßt doch ein ums andere Mal die Liebe siegen.

"The fiddler on the roof" heißt das Musical von Jerry Bock im Original. Der Fiedler ist in der Komischen Oper ein Junge, der mit Kopfhörern über die Bühne rollert und seine Violine aus dem Schrank holt, um Geige zu üben und der mit den Schranktüren, die Tore zu Anatevkas Welt geöffnet hat.

Herrlich etwa die mit abstrus choreografierten Tanznummern in Szene gesetzten Träume, die Tevje sich ausdenkt, um seiner Frau zu erklären, warum die Älteste das arme – aber junge - Schneiderlein statt den reichen – alten Schlachter heiraten darf. Immer großartiger agiert hier Max Hopp als Milchmann Tevje. Dagmar Manzel als seine Frau Golde hat herrlich kodderigen Mutterwitz und allerdings etwas viel Vibrato in der Stimme.

Dazu das Orchester der Komischen Oper, das die Revueartigen und folklorehaften Nummern manchmal etwas schmissig, aber mit brillanten Soli spielt. Allerhand Drive entwickelt diese Anatevka und Aberwitz – bis zur Pause - denn nach der Pause ist der Winter eingezogen – es schneit und Milchmann Tevje zieht an Stelle seines lahmen Pferdes seinen Karren im Kreis. Haus und Hof mußten er und seine Leute verlassen, ist doch in die vermeintliche Romantik des Schtetls die Wahrheit zunehmender Pogrome und Vertreibung eingebrochen. So sind die Schränke jetzt aufgetürmt im Schnee, als Denkmal an das, was sie zurücklassen – in Anatevka.

Das Ende ist hier ein Abschied, kein großes Finale. Ein Abschied vom Vertrauten begleitet von den Geigenklängen des "The fiddler on the roof".