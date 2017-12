Intendant Chris Dercon hat für eine Uraufführung an der Berliner Volksbühne den skandalumwitterten österreichischen Schauspieler Helmut Berger ("Ludwig II.") engagiert. Der 73-jährige Berger spielt eine Hauptrolle in dem Stück "Liberté" des Katalanen Albert Serra ("Der Tod von Ludwig XIV.").

Weder ein Theater mit klassischem Ensemble noch ein Festivalhaus: Im rbb-Interview spricht Intendant Chris Dercon über seine Vision der Volksbühne - und darüber, was er in den ersten 100 Tagen im Amt verändert hat.

Mit der Uraufführung von "Liberté" kehre der Filmemacher Albert Serra auf die Theaterbühne zurück, kündigte die Volksbühne am Mittwoch an. Er lasse die Geschichte "in einem betörenden, utopischen 18. Jahrhundert" spielen. "Kurz vor der Revolution kommt eine Gruppe französischer Freidenker zusammen, um die Libertinage nach Deutschland zu exportieren." Premiere soll am 22. Februar sein.