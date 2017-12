US-Regisseur Gus van Sant stellt seinen neuen Film auf der Berlinale vor. Wie die Internationalen Filmfestspiele Berlin am Montag bekannt geben, wird "Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot" als internationale Premiere gezeigt. Joaquin Phoenix spielt in dem Biopic den Cartoonisten John Callahan. In weiteren Rollen sind Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black und Udo Kier zu sehen.

Benoit Jacquot stellt seinen neuen Film "Eva" mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle vor. Aus Italien kommt der neue Film von Laura Bispuri, "Figlia mia", aus Russland "Dovlatov" von Alexey German Jr., aus Polen "Twarz" von Małgorzata Szumowska, die 2015 für "Body" den Silbernen Bären für die beste Regie gewann.