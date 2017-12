Sie fände einen roten Teppich vom Platz der Luftbrücke in die ehemalige Abfertigungshalle eine "wirklich schöne Idee".

Das könnte ein schöner Impuls sein, "die Berlinale auch wieder ein bisschen mehr edgy werden zu lassen", sagte sie wörtlich dem rbb. Der Ort biete deutlich mehr Platz, mehr Atmosphäre und Kulisse als es der Potsdamer Platz derzeit habe, so Kapek weiter.

Überraschende Idee für die Filmfestspiele: Die Berlinale könnte künftig in den Flughafen Tempelhof ziehen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, jedenfalls spricht sich dafür aus, dass das Filmfestival mit seinem zentralen Standort vom Potsdamer Platz in das alte Flughafengebäude zieht.

Die Grünen-Politikerin schlägt mit dem Veränderungswunsch in die Kerbe von vielen Filmschaffenden, die die Berlinale auch inhaltlich verändern wollen. So hatten Ende November insgesamt 79 deutsche Filmemacher eine Neuausrichtung des Festivals verlangt. Es gelte, "das Festival programmatisch zu erneuern und zu entschlacken", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Regisseurinnen und Regisseure. Zu den Unterzeichnern gehören Fatih Akin, Dominik Graf, Maren Ade, Volker Schlöndorff, Andreas Dresen, Caroline Link, Simon Verhoeven und Rosa von Praunheim.

Auch eine Debatte um den Standort Potsdamr Platz hat es immer wieder gegeben. Das Gelände galt vielen als zu zugig und zu wenig belebt.