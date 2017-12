Sie ist schauspielerisch höchst talentiert, eine zierliche Schönheit, hat bei den Filmfestspielen in Venedig schon den Nachwuchspreis bekommen und könnte am Samstag zu Europas bester Schauspielerin gekürt werden: Paula Beer, 22 Jahre alt, aus Berlin.

Ihr Verlobter stirbt im Ersten Weltkrieg. Anna ist gebrochen vor Trauer um ihren Geliebten und ebenso fasziniert von einem Unbekannten, der immer wieder am Grab des Toten auftaucht. Für die Rolle der Anna in François Ozons Melodram "Frantz" hat Paula Beer vergangenes Jahr in Venedig den Nachwuchspreis bekommen. Am Samstag könnte sie beim 30. Europäischen Filmpreis "Beste Schauspielerin" werden.