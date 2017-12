Zwar stellt sich in den ersten Filmminuten ein irritierender Déjà-Vu-Effekt ein: Huch, haben wir das nicht gerade erst in "Stranger Things" gesehen? Gerade ist die 2. Staffel der US-Mystery-Serie angelaufen, und die Parallelen drängen sich auf, auch wenn "Dark" im Gegensatz zum selbstironischen amerikanischen Pendant konsequent humorfrei daherkommt und nicht das FBI Verursacher der Katastrophe ist, sondern das Reaktorunglück von Tschernobyl. Zugleich ist "Dark" mit seinem Forst und den atomaren Ängsten auch wieder so urdeutsch – und auch so gut gemacht –, dass man diese Verunsicherung schnell verdaut, um in die mysteriösen Geschehnisse der ersten deutschen Netflix-Originalserie einzutauchen.

Alles beginnt im Jahr 2019. In der fiktiven Kleinstadt Winden wird seit zwei Wochen der Schüler Erik Obendorf vermisst. Die Ermittlungen laufen auf ins Leere, die Polizisten Ulrich Nielsen (Oliver Masucci) und Charlotte Doppler (Karoline Eichhorn) folgen falschen Fährten. Nach einigen Tagen verschwindet ein weiteres Kind, Mikkel, Ulrichs Sohn. Der Elfjährige ist nach einem nächtlichen Waldausflug mit seinen Freunden wie vom Erdboden verschluckt. Die Jugendlichen versuchen nun selbst herauszukriegen, was eigentlich geschehen ist – und stellen schnell fest, dass alle Spuren zum Windener Kernkraftwerk führen.

Regisseur Baran Bo Odar, ein gebürtiger Schweizer, der in Berlin lebt, hat die Serie gemeinsam mit der Drehbuchautorin Jatnje Friese konzipiert. Er verwebt die Schicksale von vier verschiedenen Familien und führt sie zurück in den Herbst 1986, kurz nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Schauspielerisch präsentiert er hier die erste Garde deutscher Darstellerinnen und Darsteller, darunter viele aus der Region: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Angela Winkler, Mark Waschke, Jördis Triebel sind dabei, außerdem viele neue Gesichter. Schade ist nur, dass die Einzelcharaktere in diesem Personalaufgebot zu wenig Raum erhalten, um ihre Gefühle und Ängste wirklich auszuleben und etwas hastig durchgewunken werden.

Ästhetisch bewegt sich "Dark" auf Spitzenniveau, sei es bei der Kameraarbeit, der kontrastreichen Lichtführung oder Montage, wenn auch stellenweise overdone. Vor allem dem dominanten Soundtrack hätte ein wenig Zurückhaltung gut getan. Dafür switcht die Mystery-Story unbekümmert zwischen den Zeitebenen hin und her und punktet mit effektvollen Bildkompositionen: Vögel stürzen in Scharen vom Himmel, Schafe liegen tot auf der Wiese, radioaktiver Müll wird in giftiggelben Fässern illegal entsorgt, ein geheimnisvoller Fremder taucht auf.

Dass er ein Händchen für gut gemachtes Spannungskino hat, bewies Baran Bo Odar bereits 2014 in seinem Hacker-Thriller "Who am I – Kein System ist sicher". Mit "Dark" hat er nun für Netflix einen gelungenen Testballon für ein international konkurrenzfähiges deutsches Format gestartet. Zwar ging Amazon mit Matthias Schweighöfers "You are Wanted" als erster mit einer deutschen Originalserie an den Start. Doch "Dark" ist um Längen besser. Mit wenigen Abstrichen erleben wir hier qualitativ hochwertiges Genre-Kino mit großer Sogwirkung.

Die ersten drei Folgen der insgesamt zehnteiligen Serie jedenfalls überzeugen als deutsche Antwort auf die US-amerikanischen Serienerfolge inklusive Binge-Watching-Effekt. Und wenn "Dark" dann doch in den späteren Episoden schwächeln sollte: Netflix dreht gerade schon sein zweites deutsches Projekt, dieses Mal in der Hauptstadt. "Dogs of Berlin" heißt die Serie über das organisierte Verbrechen und sie ist ab 2018 zu sehen.