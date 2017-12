Trotz Wasserschaden wird die Deutsche Oper ihren Spielbetrieb am Donnerstag wieder aufnehmen. Dafür müssen die Inszenierungen allerdings angepasst werden. Die Polizei ermittelt unterdessen, was der Auslöser für den Start der Sprinkleranlage war.

Die Deutsche Oper wird ihren Spielbetrieb am Donnerstag wieder aufnehmen. Wie der geschäftsführende Direktor des Hauses, Thomas Fehrle, am Mittwoch dem rbb sagte, ist es gelungen, den sogenannten eisernen Vorhang zu öffnen. Das ist das Brandschutz-Tor zwischen Zuschauersaal und Bühne.

Am Donnerstag sollen so Mozarts "Die Hochzeit des Figaro", am Freitag und an Silvester Puccinis "La Bohème" sowie am Samstag Rossinis "Der Barbier von Sevilla" gespielt werden. Um den Besuchern die "einmalige Vorstellungsform" schmackhaft zu machen, lädt die Oper zu einem Freigetränk ein. Gäste könnten ihre Karten aber auch umtauschen.