Erst Gangsta-Rapper, dann Familien-Papi in einem Kinderhörbuch und jetzt tragikomischer Hartz-IV-Empfänger: Paul Würdig, besser bekannt als "der Mann mit der Maske" alias Sido, hat seine erste Hauptrolle zur Primetime im Ersten. Als kiffender Loser.

Sie, Sophia, Roma: Gesicht verschleiert, im roten Hochzeitskleid mit abgeranzten Turnschuhen, spricht nicht seine Sprache und sitzt plötzlich vor seiner Tür. In seinem Block. Er, Johnny, Deutscher: Holzfällerbart, die Hände und Arme mit schwarzer Tinte zugehackt, dauerzugedröhnter Möchtegern-DJ, Loser mit Hartz-IV. Die Story: Sie spricht nicht seine Sprache, sie ist ihm eigentlich zu jung, sie entstammt einer vollkommen anderen Welt, sie liebt auch anders als er – und doch werden die beiden ein Paar. Kurzum: "Eine Braut kommt selten allein".

Die Tragikomödie "Eine Braut kommt selten allein", ist der erste deutsche Fernsehfilm, welcher die Lebensweise von Roma und Romnja in den Mittelpunkt rückt. Die Regissuerin Buket Alakus will divers, unverstellt und wertfrei eine Geschichte erzählen, die von Sophia, ihrer Großfamilie und dem vom Leben entäuschten Johnny handelt. Link zum Artikel | Weitere Bildergalerien | Sendung: Dein Feierabend, 06.12.2017, 16.00 Uhr

Sophia liebt Johnny, allein die Integration ihres neuen Liebhabers in ihre Familie gestaltet sich schwierig. Das Dilemma lässt nicht lange auf sich warten.

Das ist die Story zu Sidos aka Paul Würdigs erster Hauptrolle im Ersten zur besten Sendezeit kurz nach acht am Mittwoch. In "Eine Braut kommt selten allein" spielt der 36-Jährige den vom Leben enttäuschten Hartz-IV-Empfänger Johnny, dessen Leben sich über Nacht ändert, als er auf Sophia trifft. Die quartiert kurzerhand ihre ganze Familie aus Serbien bei ihm ein. Seine frisch von der Ex leergeräumte, kahle Wohnung plötzlich knackevoll und bunt.